Schwarzenegger voterà Kamala perché l'antiamericanismo di Trump lo rende furioso

Per l'ex governatore della California, Trump "continuerà a dividere e insultare, troverà nuovi modi per essere più antiamericano di quanto non sia già stato e noi, il popolo, non otterremo altro che rabbia"

Pubblichiamo il post su X di Arnold Schwarzenegger in cui spiega perché voterà per Kamala Harris.

I don't really do endorsements. I'm not shy about sharing my views, but I hate politics and don't trust most politicians.



I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.



Non sono uno che fa endorsement. Non ho alcuna timidezza nel condividere le mie opinioni, ma detesto la politica e non mi fido della maggior parte dei politici. Capisco anche che la gente vuole sentire che cosa penso perché non sono solo una celebrità, ma anche un ex governatore repubblicano. La mia stagione da governatore (della California, dal 2003 al 2011, ndr) mi ha insegnato ad amare le scelte politiche e a ignorare la politica. Sono orgoglioso del lavoro che ho fatto per aiutare a ripulire la nostra aria, creare posti di lavoro, risanare il bilancio, fare il più grande investimento in infrastrutture nella storia dello stato, prendere il potere dai politici e restituirlo al popolo, quando si è trattato di gestire il nostro processo di ridistribuzione dei distretti e delle nostre primarie, in California. Queste sono decisioni politiche. Richiedono di lavorare con l’altra parte, di non insultare gli oppositori per vincere le elezioni, e so che questo non è sexy da dire, ma mi piace quando posso aiutare a rendere la vita degli altri migliore con le scelte politiche, come faccio ancora attraverso il mio istituto alla Usc, dove lottiamo contro l’inquinamento e togliamo il potere ai politici che manomettono il sistema contro il popolo.

Lasciatemi essere onesto con voi: non mi piace nessuno dei due partiti in questo momento. I miei repubblicani hanno dimenticato la bellezza del libero mercato, hanno aumentato il deficit e non hanno accettato i risultati delle elezioni. I democratici non sono migliori con i deficit, e mi preoccupo per le loro politiche locali che danneggiano le nostre città con l’aumento della criminalità. Non vi sembrerà una sorpresa il fatto che ora io detesti la politica come non mai: se siete persone normali che non dipendono da questa merda, mi capite.

Voglio starne fuori.

Ma non posso. Perché rifiutare i risultati di un’elezione è antiamericano. Per uno come me, che parla con persone di tutto il mondo e sa ancora che l’America è the shining city on a hill, è antipatriottico definire l’America un bidone della spazzatura, mi rende furioso.

E sarò sempre un americano prima di essere un repubblicano.

Ecco perché, questa settimana, voterò per Kamala Harris e Tim Walz.

Condivido questa scelta con tutti voi perché penso che ci siano molti di voi che si sentono come me. Non riconoscete più il nostro paese, e avete ragione a essere furiosi. Per decenni abbiamo parlato del debito. Per decenni, abbiamo parlato di una riforma dell’immigrazione che protegga la frontiera e che risolva i problemi del nostro sistema di immigrazione difettoso. E Washington non fa niente. I guai continuano a esserci, e noi tutti continuiamo a essere più arrabbiati, perché le uniche persone che beneficiano dei problemi non siete voi. Le uniche persone che beneficiano di questa merda sono i politici che preferiscono avere argomenti per vincere le elezioni piuttosto che fare un servizio pubblico che possa rendere migliore la vita degli americani.

E’ solo un gioco per loro. Ma per i miei concittadini americani è la vita. Abbiamo ragione a essere incazzati!

Ma un candidato che non rispetterà il tuo voto a meno che non sia per lui, un candidato che manderà i suoi seguaci ad assaltare il Campidoglio mentre lui osserva bevendo una Coca light, un candidato che non ha mostrato alcuna capacità di saper lavorare per far passare qualsivoglia politica, a parte una riduzione delle tasse che ha aiutato i suoi donors e altri ricchi come me, ma nessun altro, un candidato che pensa che gli americani che sono in disaccordo con lui sono nemici più grandi della Cina, della Russia o della Corea del nord – non risolverà i nostri problemi.

Saranno solo altri quattro anni di stronzate senza risultati che ci faranno arrabbiare sempre di più, e ci renderanno più divisi e più ostili.

Dobbiamo chiudere questo capitolo della storia americana, e so che l’ex presidente Trump non lo farà. Continuerà a dividere e insultare, troverà nuovi modi per essere più antiamericano di quanto non sia già stato e noi, il popolo, non otterremo altro che rabbia. Questo è un motivo sufficiente per condividere il mio voto con tutti voi. Voglio che come nazione andiamo avanti, e anche se non condivido molte cose del loro programma, penso che l’unico modo per farlo sia con Harris e Walz.

Votate anche voi. Girate pagina e mettetevi questa spazzatura alle spalle. E anche se non siete d’accordo con me, votate, perché è quello che facciamo come americani.