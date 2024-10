In Georgia l'opposizione supera Sogno georgiano

Il partito di governo rimane il più votato, ma secondo gli exit poll è stato superato dalla coalizione di oppositori

Tbilisi, dalla nostra inviata. Gli exit poll sono chiari: l’opposizione insieme può governare ed è stata in grado di superare Sogno georgiano, il partito di governo che rimane il più votato, ma da solo non ha la maggioranza. Sogno georgiano ha pubblicato dei suoi exit poll, in cui afferma di essere oltre di 50 per cento, le prime congratulazioni sono arrivate da Viktor Orban, il premier ungherese che in questi mesi con i leader di Sogno georgiano ha contrapposto il Partito globale della guerra (l’Occidente) al partito della pace (loro e Mosca).

Nessuna sorpresa da parte dell’opposizione neppure per il tentativo di Sogno georgiano di imporre i suoi exit poll. La corsa ai risultati era attesa, adesso si apre la partita notturna, il conto dei voti, la paura dei brogli, la sfida per strada degli oppositori, degli attivisti, della società civile. Una notte lunga, in cui il leader di Sogno georgiano, Bidzina Ivanishvili, può scegliere due strade: riconoscere il risultato o intraprendere un cammino solitario e violento contro i cittadini della Georgia.

Il leader di Coalizione per il cambiamento, Nika Melia, ha detto: “Abbiamo vinto contro un partito ma anche contro un sistema. I georgiani hanno punito i loro metodi, aspettavamo questo risultato, adesso siamo pronti ad affrontare i metodi di un oligarca, ma ci siamo abituati. Ivanishvili dovrà cedere”. Si parla di Europa, si parla di una scelta tra passato e futuro nel quartiere generale di Coalizione per il cambiamento. Dopo i primi exit poll, i leader dell’opposizione si sono incontrati per decidere insieme come agire, i manifestanti iniziano a scendere in strada, suonano il clacson, fanno festa: vanno verso viale Rustaveli, verso il Parlamento.