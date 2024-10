"Salviamo il patrimonio culturale di Odessa"

Il testo e le firme dell'appello urgente inviato al direttore generale dell’Unesco per chiedere al presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, di rinviare le decisioni riguardanti il patrimonio culturale di Odessa fino alla fine della guerra, quando potranno aver luogo consultazioni pubbliche

Gentile Sig.ra Azoulay,

Nel gennaio 2023, mentre i missili e i droni russi devastavano l'Ucraina, il Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ha designato il Centro Storico della città portuale ucraina di Odessa come Sito del Patrimonio Mondiale in pericolo.

Con l'iscrizione d'emergenza di Odessa, la comunità internazionale si è impegnata a difendere il patrimonio eccezionale della città, il suo eclettico insieme architettonico come simbolo della sua famosa identità “diversa, multietnica, multiculturale e cosmopolita”. Come ha osservato lei stessa all'inaugurazione del sito:

“Odessa ha un valore universale come crogiolo di culture, una città polifonica. La sua fama si estende ben oltre l'Ucraina e ben oltre l'Europa, perché è una città mondiale, una città cosmopolita per storia e per natura. Il suo valore universale eccezionale è dovuto a influenze interconnesse: italiana, greca, moldava, ebraica e ucraina, ma anche francese, austro-ungarica, turca, russa e polacca”

Gli attacchi omicidi e neocoloniali della Russia su Odessa si sono solo intensificati da allora, danneggiando almeno 106 edifici protetti.

Ma ora incombe una nuova minaccia sul patrimonio della città. Quest'estate, l'amministrazione regionale ha individuato 19 monumenti da rimuovere, e ha privato altri dello status di protezione. Diversi di questi monumenti sono parte integrante dell'insieme architettonico di Odessa, nel cuore della Zona di Protezione dell'UNESCO.

Queste decisioni sono state prese senza consultazioni pubbliche e sono state scoperte dai cittadini solo a decisioni prese, tramite i media, come un fatto compiuto. La loro giustificazione legale è la nuova Legge (n.3005-IX) “Sulla condanna e il divieto della propaganda della politica imperiale russa in Ucraina e la decolonizzazione della toponomastica”, il cui scopo dichiarato è “proteggere lo spazio culturale e informativo dell'Ucraina” eliminando i simboli della politica imperiale russa.

Molto si può dire sulla decolonizzazione dell'Ucraina, ma applicata a Odessa, gran parte del cui centro storico è stato costruito sotto l’amministrazione imperiale russo (come osservato dall'UNESCO), questo programma di cancellazione è una china pericolosamente scivolosa. L'applicazione affrettata di questa nuova legislazione, che lascia ampio spazio all'ambiguità interpretativa, mette in pericolo ampie porzioni del patrimonio mondiale di Odessa e il suo spirito cosmopolita polifonico.

Infatti, ha già portato alla rimozione dei nomi di alcuni dei più grandi cittadini di Odessa dalle sue vie. Tra questi non solo coloro che hanno costruito e difeso Odessa, ma anche coloro che si sono opposti e sono stati vittime dei regimi imperiali e sovietici russi. Tra questi ci sono l’amministratore scozzese Thomas Cobley, che combatté la peste del 1812 a Odessa, il maresciallo Malinovsky, che difese la città dalle truppe naziste, il premio Nobel Ivan Bunin, che condannò il regime sovietico nei suoi libri, il candidato al premio Nobel Konstantin Paustovsky, che criticò la Rivoluzione Sovietica e non fu mai membro del Partito Comunista, Alexander Pushkin, che fu esiliato a Odessa per attività anti-zariste, e lo scrittore più famoso di Odessa, Isaac Babel, che fu ucciso durante le purghe staliniane.

La statua iconica di Pushkin, costruita tra il 1887 e il 1889 con fondi raccolti dai cittadini di Odessa, è già stata destinata alla rimozione, mentre la statua del 1863 del Principe Vorontsov, che ebbe un ruolo decisivo nel trasformare la città in un prospero porto multietnico, è stata privata dello status di protezione. Il preludio a questo è stata, nel 2022, la rimozione dal cuore del centro storico di un altro iconico Monumento ai Fondatori di Odessa. L'obiettivo era la statua centrale dell'Imperatrice russa Caterina la Grande, ma insieme a lei sono state rimosse anche le figure dei fondatori di Odessa: un napoletano, due russi e un olandese, scolpite con l'aiuto dell'italiano Leopoldo Menzione.

La Città Creativa della Letteratura dell'UNESCO rischia ora di perdere anche la statua di Isaac Babel, eretta con denaro raccolto dalla gente di Odessa, che sarà rimossa insieme ai nomi di altri scrittori ebrei: Eduard Bagritsky, Mikhail Zhvanetsky e Ilya Ilf.

Queste persone incarnano i valori cosmopoliti che lei ha celebrato nel suo discorso. La loro rimozione dallo spazio pubblico e dalla memoria culturale rinnega la stessa ragione per cui Odessa è stata designata come Sito del Patrimonio Mondiale.

Ratificando la Convenzione sul Patrimonio Mondiale, l'Ucraina si è impegnata non solo a preservare il suo patrimonio per il mondo, ma anche a difendere “i valori del Patrimonio Mondiale” a cui questo patrimonio rende testimonianza.

La guerra barbara della Russia contro l'Ucraina non mette in pericolo solo il Patrimonio Mondiale ucraino dal rischio di annientamento immediato. Impone anche un trauma culturale che scatena ciò che Maria Böhmer, ex Presidente del Comitato del Patrimonio Mondiale, ha definito “pulizia culturale”, contro cui l'UNESCO ha lottato in luoghi come la Siria, lo Yemen e l'Iraq.

Lo smantellamento arbitrario e autoritario del Patrimonio Mondiale tangibile e intangibile di Odessa, inclusi monumenti che sono stati costruiti e appartengono alla sua comunità, non solo lacera il tessuto architettonico della città. Colpisce la memoria culturale di Odessa e la sua leggendaria identità come rifugio di libertà cosmopolita.

Scriviamo come patrioti e sostenitori dell'Ucraina, uniti dalla preoccupazione per il futuro del Paese e per il patrimonio culturale di Odessa, che vediamo come il fondamento della fragile pace sociale della città. Temiamo che decisioni reattive sul patrimonio mondiale del Paese possano danneggiare la credibilità democratica dell'Ucraina e la sua reputazione come stato europeo vitale.

Concordiamo con lei sul fatto che “ciò che è essenziale – la lingua, i monumenti, l'architettura, il teatro, la musica, la memoria – deve essere difeso anche, e forse soprattutto, nei momenti più difficili della guerra”. Pienamente consapevoli del trauma della guerra, crediamo che qualsiasi decisione riguardante il patrimonio culturale di Odessa debba essere ponderata attentamente attraverso un esame esperto, un dialogo ragionato e un vero dibattito pubblico. La guerra contro un invasore crudele, quando la difesa del paese è la priorità, ha necessariamente sospeso tutto questo, insieme alle elezioni.

Centinaia di cittadini hanno già presentato petizioni all'amministrazione regionale quest'estate, senza alcuna risposta.

Ecco perché le chiediamo di fare un appello urgente al Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, su richiesta del quale Odessa è stata iscritta come Sito del Patrimonio Mondiale, per fermare questo smantellamento intempestivo del patrimonio culturale di Odessa. Le decisioni in merito devono essere rimandate fino a un momento più propizio, che speriamo arrivi presto dopo la guerra.

Con stima,

Anastasia Piliavsky, political anthropologist and columnist, Reader in anthropology and politics at King’s College London, Odesa & Cambridge

Ilya Kaminsky, poet, essayist and author of Dancing in Odessa, Elected Member of the American Academy of Arts and Sciences and Professor of Literature at Princeton University, Princeton USA

Maya Dimerli, writer, literary translator and Head of the ‘Odesa UNESCO City of Literature’ programme, Odesa

Eugene Demenok, writer, art historian and Ambassador of Odesa in Prague, Prague

Antonina Poletti, Editor of The Odessa Journal, Odesa

Ugo Poletti, founder of The Odessa Journal and President of Rotary Club Odesa International, Odesa

Vitaly Oplachko, explorer, photographer and founder of the Odesa Free University Lectorium, Odesa

Alexey Botvinov, Ukrainian pianist, Honored Artist of Ukraine and founder of the Odessa Classics Festival, Odesa & Zurich

Thomas de Waal, author and analyst, descendant of the Ephrussi family, London

Edmund de Waal, artist, potter and author of The Hare with the Amber Eyes, descendant of the Ephrussi family, London

Neal Ascherson, Scottish writer and journalist, author of Black Sea, London

Sir Christopher Clark, historian of Europe and Regius Professor of History, University of Cambridge

Baron Maurice Glasman, English political theorist and Labour Life peer in the House of Lords, London

Mikhail Reva, artist, architect & Honored Artist of Ukraine, Odesa

Adriano Sofri, journalist and writer, Florence

Alexander Babich, historian of Odesa and Sergeant in the Ukrainian Armed forces, Odesa & the front

Lidiya Babel, architect and daughter of Isaac Babel, Tallahassee

Oksana Lyniv, conductor, founder of Youth Symphony Orchestra of Ukraine and Music Director of the Teatro Comunale di Bologna, Bologna

Dmytro Dokunov, veteran of the Russo-Ukrainian war, digital artist, founder of the Goloka

Andrii Murza, violinist, Founder and Artistic Director of the Odesa International Violin Competition, Faculty at the Mannheim University of Music and Performing Arts, 1. Violin of the Düsseldorf Symphony Orchestra, Düsseldorf

Yuri Dikiy, Ukrainian pianist and Head of the Oistrakh and Richter Mission, Odesa

Dame Caroline Humphrey, anthropologist of Eastern Europe, University of Cambridge

Vladislav Davidzon, American writer, founder and editor of The Odessa Review, New York

Valentin Piliavsky, architect, historian of Odesa and author of The Architects of Odessa, Boston USA

Borys Khersonsky, Ukrainian poet and psychologist, Odesa

Boris Barsky, poet, dramaturgist, director of Maski Theatre & Honored Artist of Ukraine, Odesa

Mikhail Poizner, scientist, historian, writer and Honored Transport Worker of Ukraine, Odesa

Oleg Suslov, Chief Editor of The Evening Odesa, Odesa

Andrei Malaev-Babel, theatre director, Head of Acting at the Florida State University/Asolo Conservatory for Actor Training and grandson of Isaac Babel, Tallahassee

Sabiha Çimen, photographer of the Black Sea at the Magnum Photo Agency, Istanbul

Maria Leptin, President of the European Research Council, Brussels

Cyrill Lipatov, art historian and curator at the Odesa and Lviv Museums of Fine Art, Odesa & Lviv

Peter Culshaw, music writer, including about Ukrainian music and art, London

Yuri Boyko, Ukrainian photographer, including for the Ukrainian Institute of Preservation and Restoration in Odesa, Odesa

Jason Eskenazi, award-winning photographer of Eastern Europe, New York

Lyudmyla Khersonska, Ukrainian poet, Odesa

Mikhail Golubev, Ukrainian chess Grandmaster and journalist, Odesa

David Shearer, Thomas Muncy Keith Professor of History at the University of Delaware

Taras Fedirko, anthropologist of Ukraine, Lecturer at the University of Glasgow, Edinburgh

Patrick Wack, acclaimed photographer, staff photographer for The Washington Post, Paris

Alex Ulam, American journalist with Lviv roots, New York

Leonid Shtekel, journalist and Chief Editor of Odesa Daily, Odesa

Darya Koltsova, Ukrainian artist, Odesa

Mykhailo Dubynianskyi, Ukrainian publicist, Kyiv

Kostiantyn Skorkin, Ukrainian journalist, Luhansk

Ievgen Koshyn, Ukrainian film director, Kyiv

Irina Yevsa, Ukrainian poet and translator, member of PEN and the Ukrainian Writer’s Union, Kharkiv

Marina Sapritsky-Nahum, anthropologist at the London School of Economics and author of Jewish Odesa, London

Serge Poliakov, award-winning photographer, Odesa

Konstantin Bliokh, composer, physicist and Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology, Kharkiv and San Sebastian, Spain

Maxim Rozenfeld, artist, architect, author and filmmaker, Kharkiv

John Dunn, political philosopher and historian of European political thought, University of Cambridge

Vera Biletina, film critic and founder of the “Illusion” cinema club, Kherson

Oleg Kutskiy, internationally acclaimed photo artist, Odesa

Carlo Ginzburg, Italian historian and microhistorian, Bologna

Vladislav Vodko, historian of Ukraine and lecturer in history at the South Ukrainian National Pedagogical University, Odesa

Jeremy Musson, British author, educator and architectural historian, London

Eva Neymann, Ukrainian filmmaker, director of the film “Privoz,” Berlin Space Military Rehabilitation Centre, Odesa & Savran

Steven J. Zipperstein, Daniel E. Koshland Professor in Jewish Culture and History at Stanford University, author of The Jews of Odessa, Stanford

Marat Grinberg, Professor of Humanities at Reed College, author of The Soviet Jewish Bookshelf, Portland, USA

Tchavdar Georgiev, Odesa-born writer and Emmy-award winning filmmaker, Los Angeles

Pavlo Maiboroda, history teacher and founder of the “Pidpillya” free space, Odesa

Anna Golubovska, Ukrainian photographer, Odesa

Kateryna Biletina, award-winning artist, portraitist of Commander-in-Chief of the Ukrainian Armed Forces Oleksandr Syrskyi, Odesa

Vladimir Tukmakov, Ukrainian chess Grandmaster, winner of the FIDE 100 Best Trainer Award, Odesa

Angelo Bucarelli, artist and art curator, Rome

Ekaterina Luki, curator, art consultant, GFAA Art Liaison Committee Chair, contributor to Art & Museum Magazine, Odesa, London, New York & Milan

Nata Golovchenko, architect, painter, head of the NG Architects Studio, Odesa

Alexander Kurlyand, member of the Transport Academy of Ukraine, Odesa

Roman Morgenstern, corresponding member of the Transport Academy of Ukraine, Odesa

Daniel Khalupsky, filmmaker and investment banker, New York

Hobart Earle, internationally acclaimed conductor, Music Director and Principal Conductor of the Odesa Philharmonic Orchestra, People's Artist of Ukraine, Odesa

Philipp Christoph Schmädeke, political scientist and Director of the German Science at Risk Emergency Office, Berlin

Alberto Veronesi, conductor and President of the Committee for the Celebrations of Giacomo Puccini’s Centenary of the Italian Government, Milan

Massimo Vassallo, Italian historian, specialist in Eastern Europe and Ukrainian history, Cuneo

Igor Pokrovskyi, Honored Journalist of Ukraine, CEO of the TV company "Mediainform," artistic director of the International Festival Odesa Golden Violins, Odesa & Vienna

Natalia Khokhlova-Pokrovski, journalist, Director of the TV company Mediainform, Odesa & Vienna

Hanna Lisova, Ukrainian stage director, Kharkiv and San Sebastian, Spain

Yuriy Romanenko, political commentator, broadcaster and Chief Editor of khvylya.net, Kyiv

Yuriy Tsurkan, artist, Odesa & Berlin

Michael Löffler, director of OCCAM Labs and member of Rotary Club Odessa International, Odesa

Katie Farris, poet, literary translator, Professor at the Lewis Center for the Arts, Princeton University, Princeton USA

Taissia Naidenko, acclaimed poet and journalist, Odesa

Heorhii Kasianov, historian of Ukraine, head of the Laboratory of International Memory Studies, Marie Curie-Sklodowska University, former head of the Department of Modern History and Politics at the National Academy of Sciences of Ukraine in Kyiv; Lublin, Poland

Massimo Morelli, rector of the Luigi Boccherini Music Conservatory in Lucca, Lucca

Anna Misiyk, historian of the cultural history of Odesa, Odesa Literary Museum, Odesa

Mark Naydorf, philosopher, lecturer in history and theory of culture, Odesa National Pedagogical University, Odesa

Olga Yarovaya, artist, member of the Ukrainian Artists’ Union, Odesa

Daniil Russov, documentary photographer and journalist, Member of the Kharkiv School of Photography, Kyiv

Matthias Schmidt, professor at the Technische Universität Dresden, University of Applied Sciences Zittau/Goerlitz and the Odesа Polytechnic National University

Oleg Tretyak, fine art photographer, Odesa

Emilien Urbano, acclaimed war photographer and filmmaker working on a frontline documentary since 2022, Kyiv & Paris

Yefim Aglitskiy, Odesa-born physicist, Fellow of the American Physical Society, Alexandria

Lesya Verba, artist, bandura player, author of the History of “non Odesa” Songs songbook, Odesa & New York

Yulia Verba, writer and playwright, recipient of the Sholom Aleichem National Award for contributions to Ukrainian and Jewish culture, Member of American PEN, New York

Arthur Zolotarevsky, CEO of the NeuroIFRAH Clinic, Director of the New York chapter of the Odesa Worldwide Club, New York

Kateryna Bezpalova, philologist, interpreter and Associate Professor at the Odesa National University, Odesa

Boris Alexandrov, Member of the Designers Council of Ukraine, Member of the Art Directors Club of Ukraine, Founder and Creative Director of the international branding and architecture agency Brandon Archibald

Mykhailo Rashkovetskyi, art historian, curator, member of the Taras Shevchenko National Prize Committee (2019-2023), Odesa

Oleksandr Levytskyi, architectural photographer, CEO of the Architecture of Odesa and Odesa’s Thousand Doors restoration project; developer of the Guide to setting up Odesa signboards, Odesa

Dmytro Shamatazhi, historian, architectural photographer at Architecture of Odesa, restorer at Thousands of Odessa doors project, Odesa

Borys Goloborodko, Medical Doctor, Odesa

Vittoria Massimiani, Slavist and Italianist, literary translator and creator and director of Italian (and bilingual Italian-French) books-editions, Paris

Anne Gorouben, painter, Paris

Isabelle Némirovski, President of the association Les Amis d'Odessa and author of Histoire, mémoires et représentations des Juifs d’Odessa, Paris

Janna Kiseleva, architect art directior & Founder в JK Lab Architectural studio, Head of Design Council with City Hall of Odessa, Limassol & Odesa

Oleg Favelukis, CEO в JK Lab Architectural studio, Limassol & Odesa

Maryna Perepelytsia-Simonetti, Ukrainian pianist, PhD in Art Studies, director of the children's music festival "Made in Ukraine," Odesa & Freiburg im Breisgau

Anne Duruflé, diplomat, Paris

Michel Guikovaty, pianist, Paris

Regina Maryanovska Davidzon, filmmaker, award winning producer, co-founder of The Odessa Review, and of Real Pictures, Odesa & Paris

Boris Vladimirsky, Odesa-born art scholar and author of Rejoicing and Shuddering (works of Isaac Babel), San Jose

Stefano Della Torre, civil engineer and architect President of the SIRA (Italian Society of Architectural Restoration), Milan

Harald Binder, historian and philanthropist, chair of the Foundation for the Promotion of Culture, Science, and Education in Ukraine, founder of the Center for Urban History and Jam Factory Art Center in Lviv, Lviv

Sofia Dyak, historian, director of the Center for Urban History in Lviv, Lviv