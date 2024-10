Come attecchisce una bugia. Così Trump distorce la realtà di Charleroi

Nel pieno della campagna elettorale, il candidato repubblicano trasformato in arma l’immigrazione di una piccola città della Pennsylvania. Con la promessa di effettuare la “più grande deportazione” e fermare quella che definisce “invasione”, senza prove

Charleroi, Pennsylvania. Donald Trump era impaziente di raccontare una nuova storia dell’orrore su questo piccolo distretto della Rust Belt dove centinaia di haitiani sono arrivati negli ultimi anni per occupare posti di lavoro in fabbrica. “Ne avete sentito parlare?”, ha chiesto, introducendo un luogo che sarebbe diventato parte della sua arringa anti-immigrati. “La città è praticamente in bancarotta”, ha continuato Trump in un recente comizio. (Non lo è). “Questa ondata di immigrati clandestini sta portando anche un’enorme criminalità”, ha detto. (Non è così, e hanno almeno un’autorizzazione temporanea a vivere negli Stati Uniti, come hanno detto i funzionari della città e della fabbrica). “Char-le-roi, che bel nome. Ma ora non è più così bello”.



Il candidato repubblicano alla presidenza ha tratteggiato una caricatura fuorviante. Ma ha anche fatto leva su tensioni reali e una forte rabbia a Charleroi e non solo, derivante dalla diffusa convinzione che l’America abbia fatto troppo per i nuovi arrivati e non abbastanza per i cittadini. “Non credo a tutto quello che dice, ma non credo che l’America abbia le risorse per continuare ad aiutare le persone che arrivano dall’estero”, ha detto Leighanna Girvin, 33 anni, residente a Charleroi. “Per questo voterò per Trump”, ha aggiunto, il suo primo voto in assoluto per un presidente.

Trump sta concludendo la sua terza corsa consecutiva alla Casa Bianca con un’attenzione particolare alla denigrazione degli immigrati per molti dei problemi del paese, indipendentemente dai fatti. Ha diffuso informazioni errate sulle gang di venezuelani che hanno preso il controllo di edifici residenziali ad Aurora, in Colorado, e luoghi comuni razzisti e inaccurati sugli haitiani che mangiano cani e gatti a Springfield, Ohio. Charleroi è uno degli esempi più recenti del messaggio anti-immigrazione di Trump in azione, con le sue distorsioni, i suoi danni collaterali e la sua risonanza politica.



Le interviste a tre dozzine di elettori dimostrano che il suo messaggio piace a molti nella città e nella circostante contea di Washington, in Pennsylvania, una roccaforte rossa in uno stato che entrambi i partiti considerano un probabile punto di svolta nella corsa presidenziale. Ha anche fatto arrabbiare alcuni residenti e infiammato un brutto discorso disseminato di affermazioni infondate sul voto illegale e su una “grande sostituzione” dei nativi americani. “L’uso dei nostri cittadini e dei residenti come argomento di discussione politica è inaccettabile”, ha dichiarato Kristin Hopkins-Calcek, la presidente del Consiglio comunale di Charleroi, durante una recente e tesa riunione in cui è scoppiata una lite. Hopkins-Calcek ha accusato Trump di “retorica divisiva” sulla città, finalizzata al “guadagno politico”.



L’immigrazione è il principale obiettivo di Trump nelle ultime settimane della campagna elettorale, mentre i sondaggi mostrano che la candidata democratica Kamala Harris sta riducendo il vantaggio di Trump su un altro tema fondamentale, l’economia. Negli ultimi anni gli americani sono diventati più contrari all’immigrazione clandestina e più scettici nei confronti della diversità, come dimostrano i dati. Un sondaggio della Cnn condotto il mese scorso ha rilevato che la maggioranza dei repubblicani sostiene l’idea che la crescente diversità razziale ed etnica negli Stati Uniti sia per lo più una minaccia per la cultura americana; un terzo degli indipendenti è d’accordo. “Abbiamo portato vita alla comunità. Non facciamo del male a nessuno”, ha detto Evency Dorzelma, 42 anni, che ha lavorato come agente di polizia ad Haiti prima di arrivare a Charleroi. “Quindi, non c’è motivo di temerci. Non c’è motivo per questa campagna di allarmismo e razzismo”.



Trump promette di effettuare la più grande deportazione di immigrati clandestini nella storia degli Stati Uniti e di fermare quella che definisce una “invasione”. Sostiene senza prove che i paesi stranieri stanno liberando detenuti violenti per inviarli negli Stati Uniti e attacca gli immigrati in termini disumanizzanti, accusandoli di “avvelenare il sangue” del paese. Gli elettori si fidano più dei repubblicani che dei democratici quando si tratta del confine, come dimostrano i sondaggi, e la campagna di Trump sta cercando di elevare la questione, anche attraverso immagini minacciose di membri di bande tatuate sui cartelloni pubblicitari durante i comizi, dicendo che prenderanno il controllo dei quartieri se Harris vincerà. Stephen Miller, consigliere di Trump per l’immigrazione, sta giocando un ruolo importante nelle ultime settimane della campagna. Secondo un consigliere, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere di conversazioni private, la campagna di Trump ha visto un lato positivo anche nel commento ampiamente criticato su cani e gatti. Mentre alcuni consiglieri si sono preoccupati che la campagna non riuscisse a trovare prove sostanziali per le accuse – hanno cercato per diversi giorni dopo che Trump le aveva fatte – Trump ha aperto la porta a temi più ampi che il suo team vuole sollevare. “Forse i cani e i gatti sono stupidi”, ha detto questa persona, “ma gli immigrati che arrivano e danneggiano la vostra comunità, questo è un problema per noi”.

Dave Barbe, la cui azienda impiega molti degli immigrati di Charleroi, ha detto che molti di loro sono autorizzati a vivere e lavorare negli Stati Uniti grazie a programmi statunitensi volti a consentire temporaneamente l’ingresso di stranieri provenienti da alcuni paesi in difficoltà, tra cui Haiti, per motivi umanitari. Il governo ha offerto uno “status temporaneo protetto” ad alcuni immigrati già presenti negli Stati Uniti, indipendentemente dal modo in cui sono entrati, e ha anche dato a molti haitiani l’autorizzazione a viaggiare negli Stati Uniti attraverso una cosa chiamata “libertà condizionata”. Trump e il suo compagno di corsa, J. D. Vance, hanno criticato questi programmi: in una recente intervista Trump ha promesso di revocare lo status di protezione temporanea. Oggi Trump si recherà ad Aurora e avrebbe voluto visitare Springfield, ma il viaggio non è ancora avvenuto. La portavoce della campagna di Trump, Karoline Leavitt, ha dichiarato in un comunicato che l’ex presidente continuerà a sottolineare “il fallimento del sistema di immigrazione” e che, se tornerà in carica, “metterà in sicurezza il nostro confine, deporterà coloro che sono entrati illegalmente nel nostro paese e porrà fine al caos che l’immigrazione illegale ha portato in molte comunità del paese”.



A Charleroi, a circa 30 miglia a sud di Pittsburgh, alcuni leader accusano Trump per aver aumentato la discordia nella loro comunità. Ma altri accolgono con favore l’attenzione. Il consigliere comunale Larry Celaschi ha detto di aver contattato la campagna di Trump settimane prima che Trump nominasse pubblicamente la città con un semplice messaggio: “Qui a Charleroi, in Pennsylvania, siamo il vostro racconto”. Celaschi ha invitato Trump a visitarla e ha di recente ribadito la proposta.





“Siamo in fibrillazione”





L’11 settembre, il giorno dopo che Trump aveva dichiarato al pubblico di un dibattito in prima serata che gli immigrati a Springfield stavano “mangiando i gatti” e “mangiando i cani”, il direttore del distretto di Charleroi, Joe Manning, ha scritto un’e-mail al direttore della città di Springfield. Manning ha affermato di riuscire a immedesimarsi. Charleroi, con una popolazione di 4.234 abitanti secondo il censimento del 2020, è una versione in scala ridotta di Springfield: Circa 2.000 immigrati, tra cui 700 haitiani, vivono nella zona, secondo le autorità. Molti di loro sono arrivati negli ultimi due anni, reclutati da un’azienda locale di produzione alimentare che aveva bisogno di riempire posti di lavoro in una regione prosciugata da decenni di declino economico.

Un quartiere commerciale un tempo fiorente ha lasciato il posto a sbiadite vetrine e poco trafficate e proprio il mese scorso il gestore di un’importante fabbrica di vetro ha annunciato l’intenzione di chiudere. Anche le persone che criticano l’afflusso di immigrati hanno cose carine da dire sui nuovi arrivati. “La verità è che queste persone non sono cattive”, ha detto Sean Logue, presidente del Washington County Republican Party. “Non commettono crimini. Non mangiano cani e gatti. Lavorano sodo. Vanno in chiesa”. Ma il rapido cambiamento visibile ha comunque suscitato reazioni negative. In alcune interviste, alcuni residenti hanno detto che ora cercano di non andare in centro, preoccupati per la criminalità, anche se i funzionari comunali dicono che i nuovi arrivati non hanno causato alcun picco. Gli incidenti stradali che coinvolgono gli immigrati hanno acuito le tensioni e le scuole pubbliche hanno dovuto far fronte a un improvviso aumento del numero di studenti che imparano l’inglese come seconda lingua.



Ed Zelich, sovrintendente del distretto scolastico di Charleroi, ha notato che i finanziamenti sono aumentati insieme alla popolazione studentesca e si è detto orgoglioso di come il personale abbia lavorato per soddisfare le nuove esigenze. Ma alcuni residenti di lunga data temono che l’ambiente di apprendimento per i loro figli ne abbia risentito. La scorsa settimana una riunione del consiglio è iniziata con una lamentela sugli immigrati. La prima donna a salire sul leggio non ha mai detto esattamente di chi stesse parlando, ma era chiaro cosa intendesse. “Pensano di essere migliori di noi, ma non lo sono”, ha detto a circa 40 persone che si sono presentate per assistere, riunite in una piccola sala del centro a pochi passi dai negozi di proprietà degli immigrati. Un uomo si è alzato per chiedere a Charleroi di creare un centro di informazioni sugli immigrati, un luogo in cui i cittadini possano conoscere i fatti “invece di tutte le voci e le insinuazioni”. “Credo che questo aiuterà molto i cittadini a calmarsi”, ha detto l’uomo. “Perché in questo momento siamo in fibrillazione”.



A un isolato di distanza, al Queen’s Market, Luciano Janvier stava pensando di scrivere un saggio per spiegare alla gente: “Siamo tutti immigrati”. Lasciò Haiti poco dopo l’assassinio del presidente del paese nel 2021 e ha detto dei commenti di Trump sul consumo di animali domestici: “E’ una specie di stigmatizzazione”. Il Queen’s Market è di proprietà di Augusta Goll, originaria della Liberia, che ha detto che Charleroi era “una città fantasma” quando vi si è trasferita nel 2019 dall’Arizona. “Apriamo attività commerciali, paghiamo le tasse, contribuiamo al bene della città”, ha detto. Goll è una cittadina statunitense che ha votato per Trump nel 2016, ha detto, perché è una repubblicana. Ma la sua retorica sugli immigrati l’ha respinta. Non ha voluto dire come voterà quest’autunno. Il suo messaggio a Trump è: “Hai una moglie immigrata!”.

“Il nostro paese deve venire prima di tutto”





Nelle interviste, alcuni elettori della contea di Washington hanno faticato a spiegare perché vedere gli immigrati in giro li abbia turbati. Sapevano solo che li faceva riflettere. “Non ho nulla contro di loro”, ha detto Bill Welch, cinquantenne. “E’ solo che...”. Si è fermato. “Sono solo...”. Un’altra lunga pausa. “Non lo so”, ha detto. “E’ difficile da spiegare. Sono della vecchia scuola”. I cartelli di Trump punteggiano i cortili di Charleroi, superando gli occasionali cenni a “Harris-Walz”. Gli operai delle fabbriche, cresciuti come democratici, si sono allontanati e si sono schierati attorno a Trump. Valerie Urwin, 57 anni, che vive in fondo alla strada a Speers, ha detto di essere passata da democratica a repubblicana solo un anno e mezzo fa, ma di votare per i candidati del Gop da molto più tempo. “Il nostro paese deve venire prima di tutto”, ha detto. “Non si può distribuire la ricchezza in altri paesi se poi ci si ritrova nella merda”. Ha continuato a parlare di sua figlia: “Una mamma single che si fa il mazzo” e che guadagna “forse 19.000 dollari all’anno” da Taco Bell. I media e gli influencer conservatori si sono concentrati su Charleroi da quando Trump ne ha parlato, spesso alimentando affermazioni infondate. Uno YouTuber con un milione di abbonati ha filmato Logue, il presidente del partito repubblicano, mentre ipotizzava senza fondamento che i “telefoni di Obama” indirizzassero gli immigrati verso gli stati in bilico, dove possono aiutare i democratici a vincere le elezioni. Il popolare account Libs of TikTok ha recentemente condiviso un video YouTube su Charleroi con la didascalia “Un ottimo lavoro di sostituzione si sta verificando in una piccola città della Pennsylvania mentre i migranti prendono i lavori dei nativi nelle fabbriche alimentari” – un’allusione alla “teoria della grande sostituzione”, l’infondata teoria del complotto secondo cui le élite – a volte ebrei, minoranze e immigrati – stanno tentando di sostituire gli americani bianchi, nati in patria, attraverso l’immigrazione e l’aumento dei tassi di fertilità. Questa tesi cospiratoria ha una lunga storia di attacchi razzisti.

Ma un’ampia fetta di elettori – quasi la metà dei repubblicani, secondo alcuni calcoli – dice di temere che ci sia uno sforzo deliberato per sostituire gli americani, e la contea di Washington non fa eccezione. “Non è un’idea folle”, ha detto Logue parlando di una “grande sostituzione”, che ha descritto come uno sforzo intenzionale per portare “la popolazione giovane dal terzo mondo”. A Charleroi, ha detto, “invece di avere un vicino di casa come una famiglia che conosci da decenni, ti ritrovi una proprietà in affitto piena di haitiani che parlano una lingua diversa e hanno una cultura assolutamente diversa. E quindi, questo sta causando problemi”. Altri residenti sono ansiosi di inviare un messaggio diverso. I commenti di Trump su Charleroi hanno spinto Sarah Slates, 38 anni, e il suo compagno ad affiggere un piccolo cartello sul prato. “L’odio non ha casa qui”, si legge sotto l’immagine di una bandiera americana, in un isolato di case disseminate di omaggi al candidato repubblicano. “Ogni volta che c’è un cambiamento in una comunità, ci sarà tensione”, ha detto Slates. “La comunità cambia, ma non è una cosa negativa”. “Charleroi”, ha aggiunto, “è ancora un posto bellissimo”.





Hanno collaborato Meryl Kornfield e Rebecca Kiger. Copyright Washington Post