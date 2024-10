Macron ha visitato i soldati ucraini che si addestrano in Francia

E' la prima volta che il capo dello stato francese incontra le truppe ucraine in territorio nazionale

Mercoledì il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, accompagnato dal ministro della Difesa, Sébastien Lecornu, e il suo omologo ucraino, Rustem Umjerov, ha visitato il campo militare situato nella regione Grand Est dove 2.300 soldati ucraini della futura brigata 155 sono attualmente addestrati dalle truppe francesi. Per motivi di sicurezza, la localizzazione esatta del campo militare è stata tenuta segreta.

Secondo quanto riferito dall’Eliseo, la coorte ucraina è composta sia da giovani reclute che si sono recentemente arruolate nell’esercito sia da militari più esperti che hanno prestato servizio in diverse unità. I soldati ucraini saranno “addestrati ad affrontare le sfide quotidiane” sul campo di battaglia, ha sottolineato la presidenza, tenendo conto di scenari reali. Le manovre e persino le reti difensive di trincee nel campo francese sono una replica esatta di ciò che gli ucraini trovano al fronte, compresi i droni di osservazione e di attacco, ormai onnipresenti. Nel dettaglio, nei prossimi due mesi e sotto la supervisione dell’Armée de terre francese, saranno formati tre battaglioni di fanteria, ingegneri, squadre di artiglieria e altri specialisti. Parigi, inoltre, sta equipaggiando la brigata con 150 veicoli blindati, tra cui carri armati leggeri Amx, cannoni Caesar e altre armi.

E' la prima volta che il capo dello stato francese incontra le truppe ucraine in territorio nazionale. Lecornu aveva annunciato l’addestramento dei soldati ucraini sul territorio francese già nell’ottobre 2022 e l’inquilino dell’Eliseo, a giugno, in occasione dell’Ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia, aveva ribadito la promessa, sottolineando che la Francia avrebbe addestrato ed equipaggiato un’intera brigata. “E' un’esercitazione senza precedenti”, ha commentato l’Eliseo. L’obiettivo è consegnare a Kyiv una brigata completa pronta a combattere sul fronte ucraino.