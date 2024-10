7 ottobre 2024: un anno di antisemitismo

Dalla Cina agli Stati Uniti, dall'Europa alla Russia: abbiamo raccolto un elenco, incompleto, degli atti di antisemitismo nel mondo avvenuti dal 7 ottobre 2023

8 ottobre 2023, in Egitto. Un poliziotto egiziano ha sparato su un gruppo turistico uccidendo due turisti israeliani e una guida turistica egiziana ad Alessandria d'Egitto.

10 ottobre, negli Stati Uniti. Un uomo ha lanciato alcune pietre attraverso le porte di vetro di una sinagoga e di un bar armeno a Fresno, in California, con una nota: "Tutte le attività commerciali ebraiche saranno prese di mira".

11 ottobre, in Portogallo. Un gruppo di vandali ha deturpato la sinagoga della comunità ebraica di Porto lasciando messaggi tra cui "Liberate la Palestina" e "Fine dell'apartheid israeliano".

11 ottobre, negli Stati Uniti. Una studentessa israeliana è stata aggredita con un bastone da un diciannovenne mentre affiggeva alcuni manifesti sulle vittime e gli ostaggi israeliani del 7 ottobre alla Columbia University, a New York.

13 ottobre, in Cina. Un dipendente dell'ambasciata israeliana a Pechino è stato aggredito per strada con un coltello.

14 ottobre, negli Stati Uniti. È stata incendiata la stanza del dormitorio di uno studente ebreo alla Drexel University, Filadelfia.

17 ottobre, in Tunisia. Centinaia di persone hanno dato fuoco alla sinagoga a El Hamma, in Tunisia.

17 ottobre, in Germania. Un uomo è stato aggredito per aver messo una bandiera israeliana sul proprio balcone a Giessen.

18 ottobre, in Germania. La sinagoga nel quartiere Mitte di Berlino è stata colpita da due bombe molotov.

18 ottobre, in Argentina. Le ambasciate di Stati Uniti e Israele a Buenos Aires hanno ricevuto minacce bomba via e-mail, tra cui una che diceva: "Ebrei, vi uccideremo tutti".

21 ottobre, a Cipro. L'ambasciata israeliana nella capitale cipriota Nicosia è stata colpita da un ordigno esplosivo.

21 ottobre, negli Stati Uniti. Uno studente israeliano della Harvard Business School è stato aggredito e molestato durante una protesta contro Israele nel campus.

23 ottobre 2023, in Germania. Un siriano di vent'anni è stato aggredito da due persone a Chemnitz, perché aveva la bandiera di Israele come cover del cellulare.

24 ottobre, negli Stati Uniti. Un gruppo di manifestanti pro Palestina ha picchiato un uomo che stava assistendo un'anziana coppia di ebrei a Skokie, Illinois.

25 ottobre, negli Stati Uniti. Un uomo è entrato nella casa di una famiglia ebrea a Los Angeles urlando "Liberate la Palestina" e "Uccidete gli ebrei".

26 ottobre, negli Stati Uniti. Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro alla Tulane University, New Orleans, tra manifestanti pro Palestina e pro Israele.

29 ottobre, negli Stati Uniti. Uno studente della Cornell University ha minacciato di "portare un fucile d'assalto nel campus e sparare" agli ebrei.

29 ottobre, in Russia. Manifestanti anti-israeliani hanno assaltato l'aeroporto di Makhachkala, nel Daghestan, Russia, cercando eventuali passeggeri ebrei su un volo proveniente da Tel Aviv.

29 ottobre, in Russia. Il centro culturale ebraico di Nalchik, in Russia, ha preso fuoco ed è comparsa la scritta "Morte agli ebrei" sull'edificio.

3 novembre 2023, negli Stati Uniti. Un cittadino giordano è stato arrestato per aver pianificato un attacco terroristico contro un raduno della comunità ebraica di Houston, Texas.

4 novembre, in Francia. Una donna ebrea è stata accoltellata in casa da uno sconosciuto con il volto coperto nel terzo arrondissement di Lione. Prima di fuggire, ha inciso con il coltello una svastica sulla porta.

4 novembre, in Svezia. Alcuni manifestanti pro Palestina hanno bruciato una bandiera israeliana e hanno urlato "bombardate Israele" fuori dalla sinagoga di Malmö, in Svezia.

6 novembre, negli Stati Uniti. Paul Kessler, 69 anni, è morto per le ferite riportate a seguito di una lite con alcuni manifestanti filo-palestinesi a Los Angeles.

6 novembre, negli Stati Uniti. Una donna si è schiantata contro un edificio a Indianapolis perché credeva che fosse una scuola israeliana.

6 novembre, negli Stati Uniti. Un uomo viene arrestato per aver tirato fuori una pistola ad aria compressa fuori dall'edificio della federazione ebraica di Detroit.

7 novembre, in Canada. Una sinagoga e un centro comunitario ebraico a Montreal, in Canada, sono stati presi di mira da un tentativo di incendio doloso.

7 novembre, negli Stati Uniti. Uno studente dell'Università del Massachusetts ad Amherst ha preso a pugni uno studente ebreo e ha sputato su una bandiera israeliana durante un evento di solidarietà per gli ostaggi israeliani detenuti da Hamas a Gaza.

8 novembre, in Brasile. Le autorità brasiliane hanno arrestato due persone con presunti legami con Hezbollah sospettati di aver pianificato attacchi contro sinagoghe e altri obiettivi ebraici nel paese.

8 novembre, in Australia. Un uomo ebreo è stato aggredito da una folla pro Palestina Inner West di Sydney in Australia, buttato a terra con insulti e minacce: "Ti ucciderò" e "cane filo ebreo".

9 novembre, in Canada. Due scuole ebraiche di Montreal sono state attaccate con colpi d'arma da fuoco durante la notte.

9 novembre, in Danimarca. Il rabbino capo di Copenaghen è stato spintonato e sputato addosso mentre scendeva da un tram.

9 novembre, in Germania. Un uomo è stato arrestato dopo aver lanciato fuochi d'artificio contro una sinagoga a Magonza, Germania, dove si stava celebrando la Notte dei Cristalli, e aver gridato "Palestina libera".

10 novembre, in Canada. Un gruppo di studenti ebrei è stato aggredito da una folla di manifestanti pro Palestina con le kefiah che urlavano: "Tornate in Polonia" presso la Concordia University, a Montreal

15 novembre, in Armenia. La sinagoga di Erevan, in Armenia, ha preso fuoco in in incendio doloso.

20 novembre, in Finlandia. Alcuni uomini hanno urlato "Morte agli ebrei" e "Palestina libera" fuori da una sinagoga a Helsinki, mentre i genitori stavano andando a prendere i loro figli alla scuola ebraica all'interno.

22 novembre, in Belgio. Sono state danneggiate almeno 85 tombe ebraiche in un cimitero nella città belga di Charleroi e rubate alcune stelle di David.

27 novembre. Un centro comunitario ebraico appartenente al Consiglio della comunità ebraica di Montreal è stato colpito con una molotov.

27 novembre, in Italia. Un rabbino è stato minacciato di morte per strada a Genova da un uomo con un cacciavite: "Vattene via, sporco sionista di merda".

27 novembre, negli Stati Uniti. Due donne sono state arrestate per aver aggredito una donna ebrea a New York mentre strappavano manifesti che mostravano ostaggi israeliani di Hamas.

30 novembre, negli Stati Uniti. Tre persone hanno preso a pugni un uomo ebreo che stava tornando a casa da una sinagoga di Brooklyn. Mezz'ora dopo hanno aggredito un altro ragazzo di 15 anni e un uomo di 27 anni.

4 dicembre 2023, negli Stati Uniti. Un gruppo di manifestanti pro Palestina si è radunato fuori da un negozio di falafel di proprietà di un israeliano, a Filadelfia, vandalizzandone la porta di ingresso e urlando: "Non puoi nasconderti, ti accusiamo di genocidio".

7 dicembre, negli Stati Uniti. Un uomo ha sparato due colpi di fucile in aria fuori da una sinagoga ad Albany, New York.

8 dicembre, negli Stati Uniti. Un uomo ha picchiato a sangue un ebreo vestito con abiti religiosi tradizionali e lo ha chiamato "sporco ebreo", a Brooklyn.

11 dicembre, in Austria. La polizia austriaca ha arrestato un sedicenne per aver pianificato un attacco a una sinagoga di Vienna.

11 dicembre, nel Regno Unito. Un cameriere ebreo è stato aggredito con una sedia e chiamato "fottuto razzista" fuori da un ristorante di Chelsea.

11 dicembre, nel Regno Unito. Due ragazze sono state arrestate dopo aver picchiato una donna ebrea ortodossa fino a farle perdere i sensi.

12 dicembre, in Polonia. Il parlamentare polacco di estrema destra Grzegorz Braun ha utilizzato un estintore su una menorah accesa e l'ha rimossa dal muro durante una celebrazione di Hanukkah.

12 dicembre, in Francia. Un uomo è entrato nell'ufficio del direttore di un asilo ebreo, ha brandito un coltello e ha detto: "Sei ebreo. Sei sionista. Cinque di noi ti stupreranno e ti faranno a pezzi come hanno fatto a Gaza".

18 dicembre, nel Regno Unito. Un israeliano con indosso una kippah è stato aggredito a Finsbury Park, Londra, mentre aspettava alla fermata dell'autobus, da una persona che diceva: ‘Ti ucciderò. Uccidi l'ebreo'".

30 dicembre, in Argentina. Tre cittadini stranieri sono stati arrestati dalle autorità argentine per aver pianificato un "attacco terroristico" durante i Giochi panamericani dei Maccabi, a Buenos Aires.

2 gennaio 2024, negli Stati Uniti. Un'adolescente ebrea è stata aggredita da alcuni manifestanti pro Palestina in un centro commerciale nel New Jersey perché aveva indosso la felpa dell'Idf.

6 gennaio, nel Regno Unito. Un ragazzo ebreo della Jewish Free School di Londra è stato preso a pugni fuori dal cortile della scuola da due ragazzi dopo un dibattito sul conflitto israelo-palestinese.

22 gennaio, nel Regno Unito. Un gruppo di ebrei è stato aggredito da una ventina di persone che urlavano "Liberate la Palestina" e "Fanculo gli ebrei", a Londra.

24 gennaio, nel Regno Unito. Un gruppo di persone ha chiesto a un uomo se fosse ebreo, sferrandogli un pugno in una strada di Londra.

28 gennaio, in Germania. Un uomo di 72 anni è colpito in faccia da una donna a bordo di un autobus che lo ha coperto di insulti antisemiti e razzisti a Berlino.

29 gennaio, in Francia. Tre studenti ebrei aggrediti fisicamente e verbalmente nel campus dell'Università di Strasburgo.

29 gennaio, nel Regno Unito. È stato sventato un attacco antisemita di un uomo armato di coltello in un negozio kosher di Londra.

31 gennaio, in Svezia. Un ordigno esplosivo è stato trovato vicino all'ambasciata israeliana di Stoccolma e fatto esplodere dalla polizia svedese.

2 febbraio 2024, in Germania. Uno studente universitario filopalestinese a Berlino ha picchiato un compagno di classe ebreo dopo una discussione sul conflitto tra Israele e Hamas.

3 febbraio, nei Paesi Bassi. La sinagoga di Middelburg è stata vandalizzata con graffiti di svastiche sui muri: è stato arrestato un minorenne per atti di vandalismo.

5 febbraio, in Germania. Il nipote di una vittima della strage di Monaco è stato aggredito in un bar di Berlino.

7 febbraio, in Lituania. Una pietra è stata lanciata contro il centro della comunità ebraica lituana di Vilnius, rompendo il vetro dell'ingresso principale.

7 febbraio, negli Stati Uniti. Un uomo è stato aggredito da un manifestante pro Pal per aver esposto una bandiera israeliana fuori casa, a New York.

11 febbraio, negli Stati Uniti. Genesse Moreno, trentaseienne, ha ferito due persone, tra cui suo figlio, dopo aver aperto il fuoco nella chiesa di Lakewood a Houston, con un AR-15: sulla sua pistola aveva un adesivo con la parola "Palestina".

13 febbraio, nel Regno Unito. Un uomo a bordo di un furgone ha urlato a due studenti ebrei che si recavano alla Leeds Hillel House di Leeds, durante lo shabbat: "Bastardi ebrei, vi spacco la faccia".

18 febbraio, in Germania. Un rabbino canadese è stato aggredito verbalmente all'aeroporto di Francoforte sul Meno: il sospettato ha più volte gridato "Heil Hitler!" davanti al rabbino facendo il saluto nazista.

18 febbraio, negli Stati Uniti. Un uomo ebreo è stato aggredito nei pressi di una sinagoga a Broward, in Florida.

22 febbraio, in Germania. Un uomo ebreo con la stella di David al collo è stato molestato per strada a Berlino con insulti antisemiti.

24 febbraio, in Germania. Cinque uomini sono stati aggrediti sulla strada principale di Dresda, in Germania, da un gruppo di persone incappucciate che urlavano frasi antisemite.

28 febbraio, in Germania. Un uomo è stato aggredito davanti alla sinagoga Ohel Jakob di Monaco di Baviera mentre cercava di sedare una lite tra due adolescenti.

1° marzo 2024, in Francia. Un uomo di 62 anni è stato aggredito mentre usciva da una sinagoga nel 20esimo arrondissement di Parigi, l'aggressore avrebbe urlato "sporco ebreo" prima di fuggire.

1° marzo, negli Stati Uniti. Benjamin Harouni, un ebreo ortodosso, è stato ucciso in una sparatoria in uno studio dentistico a San Diego. Due persone sono rimaste ferite.

2 marzo, in Svizzera. Un ebreo ortodosso di cinquant'anni è stato accoltellato da un quindicenne che ha urlato "morte agli ebrei" a Zurigo, poco dopo la fine dello shabbat.

11 marzo, negli Stati Uniti. Un uomo è stato arrestato per aver aggredito e minacciato alcuni ebrei con "oggetti affilati" a Sunny Isles Beach.

13 marzo, negli Stati Uniti. Un ebreo è stato aggredito da alcuni manifestanti pro Palestina durante la proiezione di un documentario sul 7 ottobre a Logan Square.

14 marzo, negli Stati Uniti. Un autista di taxi ha colpito in faccia il passeggero pensando fosse ebreo, in California.

16 marzo, negli Stati Uniti. Un uomo è stato arrestato per aver causato un incendio doloso al Jewish Community Center di Fort Lauderdale.

19 marzo, negli Stati Uniti. Due uomini ebrei ortodossi sono stati colpiti da una pistola ad aria compressa nell'Upper West Side, a New York.

21 marzo, nei Paesi Bassi. Un uomo è stato arrestato per aver lanciato un oggetto in fiamme contro l'ambasciata israeliana all'Aia.

24 marzo, nei Paesi Bassi. Durante un concerto a Waalwijk, quattro persone hanno interrotto l'esibizione srotolando una bandiera palestinese definendo il cantante, Lenny Kuhr, un terrorista e accusando la famiglia del cantante in Israele di genocidio.

25 marzo, in Cile. I manifestanti di fronte a due istituzioni ebraiche di Santiago hanno gridato insulti antisemiti, tra cui "Fuori i genocidi dal nostro quartiere", e hanno molestato le persone che entravano negli edifici.

25 marzo, nel Regno Unito. Alcuni uomini incappucciati sono entrati in due negozi ebraici a Radlett e hanno chiesto al personale se sostenessero l'Idf e Israele.

27 marzo, nei Paesi Bassi. Una donna ebrea è stata aggredita sulla porta di casa ad Amstelveen, quartiere a maggioranza ebraica di Amsterdam, da tre donne che l'hanno accusata di essere "un'assassina di bambini" a causa del servizio di sua figlia nelle Forze di difesa israeliane.

5 aprile 2024, in Germania. Una sinagoga nella città di Oldenburg ha preso fuoco a seguito dell'esplosione di un ordigno sulla porta.

6 aprile, in Italia. Un uomo ha aggredito verbalmente due ebrei ortodossi davanti alla Residenza per anziani della Comunità ebraica di Milano, insultandoli e urlando: "Assassini, assassini".

6 aprile, in Italia. Un anziano ebreo con indosso un cappello con la stella di David è stato aggredito mentre portava a spasso il cane da un manifestante pro Palestina, in corso Indipendenza a Milano. Il manifestante gli si è scagliato addosso, facendolo cadere, gli ha strappato il cappello e lo ha calpestato, insultandolo pesantemente al grido di "sporco ebreo".

21 aprile, negli Stati Uniti. Un giornalista ebreo studente di Yale è stato colpito in un occhio con una bandiera palestinese durante una manifestazione.

26 aprile, in Francia. Una donna ebrea di 32 anni è stata stata violentata, rapita e minacciata di omicidio da un uomo che cercava vendetta contro di lei per i palestinesi, nella periferia di Parigi di Gennevilliers.

1° maggio 2024, in Polonia. La sinagoga di Varsavia è stata attaccata di notte con tre bombe molotov.

7 maggio, in Egitto. L'imprenditore israeliano-canadese Ziv Kipper è stato ucciso ad Alessandria d'Egitto da un gruppo che ha affermato che l'omicidio è stato una rappresaglia per i "massacri a Gaza".

13 maggio, in Francia. Sono stati vandalizzati diversi luoghi nei pressi del Marais, un quartiere storico che ospita molti ebrei, con impronte di mani rosse, un simbolo utilizzato dagli attivisti palestinesi. È stato imbrattato anche il Muro dei Giusti, un memoriale che porta i nomi di quasi 4 mila persone che hanno contribuito a salvare gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.

14 maggio, nel Regno Unito. Due uomini sono stati accusati di aver organizzato un complotto terroristico con mitragliatrice per attaccare le comunità ebraiche nel nord-ovest dell'Inghilterra e membri sia delle forze dell'ordine che dell'esercito.

16 maggio, negli Stati Uniti. Due ebrei ortodossi di 11 e 13 anni sono stati aggrediti da un uomo in bicicletta mentre giocavano su un marciapiede di Brooklyn.

17 maggio, in Francia. Un uomo algerino di 24 anni ha dato fuoco alla sinagoga di Rouen.

17 maggio, in Belgio. Un uomo è stato aggredito assieme a sua figlia da un gruppo di persone in una stazione ferroviaria di Bruges per aver tolto un adesivo contro Israele.

24 maggio, nel Regno Unito. Un ragazzo ebreo è stato inseguito per strada a Stamford Hill, un quartiere di Londra con una grande comunità ebraica ultra-ortodossa, da tre uomini che gli lanciavano dietro delle pietre.

29 maggio, in Canada. Una scuola ebraica in un quartiere di Montreal è stata colpita da almeno un colpo di arma da fuoco.

29 maggio, negli Stati Uniti. Un uomo è salito sul marciapiede a bordo della sua macchina e ha cercato di investire le persone che erano all'esterno di una scuola ebraica ortodossa a New York City.

29 maggio, in Messico. 18 poliziotti messicani sono stati feriti dalle bombe molotov lanciate durante una rivolta all'ambasciata israeliana a Città del Messico.

31 maggio, in Canada. Un uomo ha appiccato un fuoco all'ingresso di una sinagoga di Vancouver. È stato il terzo episodio antisemita nel paese nel giro di pochi giorni.

3 giugno 2024, in Romania. A Bucarest, un uomo è stato arrestato dopo aver lanciato una molotov all'ingresso dell'ambasciata israeliana.

11 giugno, negli Stati Uniti. Un rabbino Chabad dell'Università di Los Angeles è stato aggredito e perseguitato con dichiarazioni antisemite e minacce di morte di alcuni manifestanti che gli hanno intimato di "tornare in Polonia o in Ucraina".

19 giugno, in Francia. Due adolescenti sono stati accusati dello stupro di gruppo di una bambina ebrea di 12 anni a Courbevoie, periferia di Parigi, mentre le facevano commenti antisemiti e un terzo ragazzo è stato accusato di minacce di morte.

19 giugno, in Australia. L'ufficio del parlamentare ebreo australiano Josh Burns è stato vandalizzato e bruciato da alcuni manifestanti pro Palestina.

21 giugno, negli Stati Uniti. Un ebreo ortodosso è stato oggetto di insulti antisemiti ed è stato colpito con bottiglie e coni stradali da un gruppo di cinque persone a New York.

21 giugno, negli Stati Uniti. In una manifestazione organizzata a New York per gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, un uomo è stato colpito in faccia da un giovane di 26 anni.

23 giugno, negli Stati Uniti. Alcuni manifestanti pro Palestina hanno tentato di impedire ad alcune persone di entrare nella sinagoga Adas Torah di Los Angeles, in cui si stava tenendo un seminario sul mercato immobiliare in Israele e in Cisgiordania. Una donna ebrea è stata picchiata.

26 giugno, in Francia. Sei giovani ebrei sono stati aggrediti fuori da un cinema parigino. Tre individui si sono avvicinati ai sei minorenni, e li hanno colpiti rivolgendogli insulti antisemiti.

27 giugno, negli Stati Uniti. Il presidente del consiglio della Federazione ebraica di Pittsburgh è stato colpito alla testa da un aggressore per strada, a Pittsburgh.

30 giugno, in Belgio. Una donna ebrea è stata minacciata e colpita con oggetti da attivisti pro Palestina nell'Università popolare di Bruxelles: "Ti staccheremo la testa e anche quella del tuo cane", le hanno detto.

1° luglio 2024, negli Stati Uniti. Tre attivisti pro Israele sono stati aggrediti e trascinati fuori dalla Biblioteca di West Asheville, nella Carolina del Nord, dove si stava tenendo un evento pubblico sulla resistenza palestinese.

4 luglio, in Grecia. La polizia antiterrorismo greca ha arrestato sette persone per gli attacchi incendiari contro un hotel di proprietà israeliana e una sinagoga nel centro di Atene.

9 luglio, nei Paesi Bassi. La statua di Anna Frank ad Amsterdam è stata imbrattata con vernice rosso sangue, con lo slogan "Free Gaza" scritto con lo spray alla base. Il 4 agosto 2024 è stata nuovamente imbrattata vernice rossa.

10 luglio, negli Stati Uniti. Un uomo ebreo che indossava la kippah è stato aggredito nel quartiere Foggy Bottom di Washington.

17 luglio, in Grecia. Un soldato dell'Idf è stato picchiato da tre aggressori in Grecia perché sospettato di essere ebreo: dopo che ha mostrato la croce al collo e urlato "sono un arabo-cristiano", i tre sono fuggiti.

10 agosto 2024, negli Stati Uniti. Un ventiduenne ha accoltellato un uomo ebreo vicino alla sede centrale del movimento Chabad Lubavitch a Brooklyn mentre urlava "Liberate la Palestina".

21 agosto, in Canada. A circa 125 istituzioni ebraiche canadesi – molte delle quali sinagoghe – è arrivata una e-mail violenta contenente minacce di morte tramite l'utilizzo di esplosivi.

24 agosto, in Francia. Un uomo algerino di 33 anni ha dato fuoco alla sinagoga Beth Yaacov a La Grande Motte, in Francia. Indossava una bandiera palestinese, è stato arrestato e "nutriva da tempo odio per gli ebrei", secondo i procuratori.

24 agosto, in Germania. Un attentatore islamico a causato tre morti e otto feriti al grido di "Allah Akhbar". L'Isis ha poi rivendicato l'attacco: "Vendetta per la Palestina".

29 agosto, negli Stati Uniti. Un barbiere ebreo di New York è stato accoltellato con le sue stesse forbici dopo che un cliente si è infuriato per la guerra a Gaza, gridando: "Voglio ucciderti, fottuto ebreo".

29 agosto, in Svizzera. Due richiedenti asilo hanno sputato addosso a un ebreo ortodosso e gli hanno fatto cadere la kippah mentre gridavano "Palestina libera".

30 agosto, negli Stati Uniti. Due studenti dell'Università di Pittsburgh sono stati picchiati con una bottiglia di vetro da un anziano con una kefiah mentre camminavano per il loro primo servizio di Shabbat dell'anno scolastico. Avevano indosso delle kippah.

1° settembre, in Australia. Due studenti ebrei del liceo Yesodei HaTorah di Melbourne sono stati aggrediti fisicamente mentre aspettavano il treno: "Fottuti ebrei", ha detto l'aggressore.

4 settembre, in Canada. Un uomo pachistano è stato arrestato in Canada con l'accusa di aver pianificato una sparatoria di massa in un centro ebraico a Brooklyn al primo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre.

5 settembre, in Germania. La polizia di Monaco di Baviera ha avuto uno scontro a fuoco con un uomo vicino al consolato israeliano 52 anni dopo l'attacco alle Olimpiadi di Monaco. Il sospettato era stato indagato per estremismo islamico.

6 settembre, in Bulgaria. Un fotografo di Chabad è stato aggredito a Sofia da un uomo armato di coltello che gli ha gridato più volte "Hitler!" e gli ha rubato la yarlmulka.

15 settembre, negli Stati Uniti. Uno studente dell'Università del Michigan è stato aggredito da un gruppo di persone dopo che gli avevano chiesto se fosse ebreo.

18 settembre, negli Stati Uniti. Un ebreo è stato vittima di una grave aggressione in Oklahoma da parte di un uomo che lo ha definito uno "sporco ebreo". La vittima è stata trasportata in ospedale con contusioni e un'emorragia cerebrale.

27 settembre, negli Stati Uniti. Uno studente ebreo dell'Università di Pittsburgh (Pennsylvania) che indossava una collana con la Stella di David è stato aggredito da un gruppo di persone che "hanno lanciato insulti su Israele" e almeno tre di loro hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni.

1° ottobre 2024, in Canada. Un ragazzo turco-tedesco di 15 anni è stato arrestato con l'accusa di aver pianificato attacchi di stampo islamista contro ebrei.

2 ottobre, negli Stati Uniti. Un uomo armato è entrato nella casa di un rabbino vicino a Detroit e ha minacciato lui, la sua famiglia e un gruppo di studenti dell'Università del Michigan riuniti per Rosh Hoshanah, il capodanno ebraico.