Il messaggio di Netanyahu al popolo iraniano: "Presto sarete liberi"

"Non lasciate che un piccolo gruppo di teocrati fanatici distrugga le vostre speranze e i vostri sogni. So che non sostenete gli stupratori e gli assassini di Hamas e Hezbollah, ma i vostri leader lo fanno. Meritate di più". Le parole del primo ministro di Israele

Traduciamo il discorso pronunciato lunedì scorso dal premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un video rivolto al popolo iraniano.





Parlo molto dei leader iraniani, ma in questo momento cruciale voglio rivolgermi a voi, al popolo iraniano. Voglio farlo direttamente, senza filtri, senza intermediari. Ogni giorno vedete un regime che vi sottomette fare discorsi infuocati sulla difesa del Libano, sulla difesa di Gaza, eppure ogni giorno quel regime fa sprofondare la nostra regione nell’oscurità e nella guerra. Ogni giorno i suoi burattini vengono eliminati: chiedete a Mohammed Deif, chiedete a Nasrallah. Non c’è luogo in medio oriente che Israele non possa raggiungere, non c’è luogo in cui non andremo per proteggere il nostro popolo e il nostro paese. Ogni momento che passa il regime sta portando voi, il nobile popolo persiano, più vicino all’abisso, e la stragrande maggioranza degli iraniani sa che al loro regime non importa nulla di loro. Se gli importasse, se gli importasse di voi, smetterebbe di sprecare miliardi di dollari in guerre futili in tutto il medio oriente, inizierebbe a migliorare le vostre vite. Immaginate se tutto il denaro che il regime spreca in armi nucleari e guerre straniere fosse investito nell’istruzione dei vostri figli e nel miglioramento della vostra assistenza sanitaria, nella costruzione delle infrastrutture della vostra nazione, nell’acqua e nelle fognature e in tutte le altre cose di cui avete bisogno, immaginatelo. Ma sapete una cosa semplice: ai tiranni iraniani non interessa il vostro futuro, mentre a voi sì, e quando l’Iran sarà finalmente libero, e quel momento arriverà molto prima di quanto si pensi, tutto sarà diverso: i nostri due antichi popoli, quello ebraico e quello persiano, saranno finalmente in pace.



Quando arriverà quel giorno, la rete del terrore che il regime ha costruito nei cinque continenti sarà smantellata. L’Iran prospererà come mai prima d’ora. Investimenti globali, turismo di massa, brillante innovazione tecnologica basata sugli enormi talenti che esistono in Iran. Non vi sembra meglio della povertà, della repressione e della guerra senza fine? Da Qom a Esfhahan, da Shiraz a Tabriz, ci sono decine di milioni di persone buone e rispettabili con migliaia di anni di storia alle spalle e un brillante futuro davanti a loro. Non lasciate che un piccolo gruppo di teocrati fanatici distrugga le vostre speranze e i vostri sogni. Voi meritate di meglio. I vostri figli meritano di meglio. Il mondo intero merita di meglio. So che non sostenete gli stupratori e gli assassini di Hamas e Hezbollah, ma i vostri leader lo fanno. Meritate di più. Il popolo iraniano dovrebbe sapere che Israele è al vostro fianco. Possiamo conoscere insieme un futuro di prosperità e pace.