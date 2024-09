La rabbia e l'orgoglio di Netanyahu di fronte alla “palude antisemita” dell'Onu

La benedizione e la maledizione. “Vinceremo, perché non abbiamo altra scelta”. Il messaggio per Hezbollah: quando è troppo, è troppo. E per “i tiranni di Teheran”: se ci colpirete, noi vi colpiremo. Il discorso del premier israeliano a New York

Pubblichiamo il discorso tenuto venerdì scorso dal premier israeliano Benjamin Netanyahu davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York.



Signor presidente, signore e signori, non avevo intenzione di venire qui quest’anno. Il mio paese è in guerra, sta combattendo per la sua vita.

Ma dopo aver sentito le menzogne e le calunnie rivolte al mio paese da molti degli oratori presenti su questo podio, ho deciso di venire qui per mettere le cose in chiaro. Ho deciso di venire qui per parlare a nome del mio popolo. Per parlare a nome del mio paese, per parlare a nome della verità. Ed ecco la verità: Israele cerca la pace. Israele desidera la pace. Israele ha fatto la pace e la farà ancora. Tuttavia, ci troviamo di fronte a nemici selvaggi che cercano di annientarci, e dobbiamo difenderci da loro. Questi selvaggi assassini, i nostri nemici, cercano non solo di distruggerci, ma di distruggere la nostra civiltà comune e di riportarci tutti in un’epoca buia di tirannia e terrore.

Quando ho parlato qui l’anno scorso, ho detto che ci troviamo di fronte alla stessa scelta senza tempo che Mosè pose al popolo di Israele migliaia di anni fa, quando stavamo per entrare nella Terra Promessa. Mosè ci disse che le nostre azioni avrebbero determinato se avremmo lasciato in eredità alle generazioni future una benedizione o una maledizione. Ed è questa la scelta che ci troviamo di fronte oggi: la maledizione dell’aggressione incessante dell’Iran o la benedizione di una storica riconciliazione tra arabi ed ebrei. Nei giorni successivi a quel discorso, la benedizione di cui ho parlato è diventata più evidente.

Un accordo di normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele sembrava più vicino che mai. Ma poi è arrivata la maledizione del 7 ottobre. Migliaia di terroristi di Hamas, sostenuti dall’Iran e provenienti da Gaza, hanno fatto irruzione in Israele a bordo di pick-up e motociclette e hanno commesso atrocità inimmaginabili. Hanno ucciso selvaggiamente 1.200 persone. Hanno violentato e mutilato donne. Hanno decapitato uomini. Hanno bruciato vivi i bambini. Hanno bruciato vive intere famiglie – neonati, bambini, genitori, nonni, in scene che ricordano l’Olocausto nazista.

Hamas ha rapito 251 persone da decine di paesi diversi, trascinandole nelle segrete di Gaza. Israele ha riportato a casa 154 di questi ostaggi, di cui 117 sono tornati vivi. Voglio assicurarvi che non ci fermeremo finché anche gli altri ostaggi non saranno riportati a casa, e alcuni dei loro familiari sono qui con noi oggi. Vi chiedo di alzarvi in piedi.

Con noi c’è Eli Shtivi, il cui figlio Idan è stato rapito dal festival musicale Nova. Questo era il suo crimine: un festival musicale. E questi mostri assassini lo hanno preso. Koby Samerano, il cui figlio Jonathan è stato ucciso e il suo cadavere è stato portato nei sotterranei, nei tunnel del terrore di Gaza, un cadavere tenuto in ostaggio.

Salem Alatrash, il cui fratello Mohammad, un coraggioso soldato arabo israeliano, è stato assassinato. Anche il suo corpo è stato portato a Gaza. E anche il corpo della figlia di Ifat Haiman, Inbar, brutalmente assassinata durante lo stesso festival musicale.

E’ con noi Sharon Sharabi, il cui fratello Yossi è stato ucciso e che prega per il fratello maggiore Eli, ancora tenuto in ostaggio a Gaza. E’ con noi anche Yizhar Lifshitz del kibbutz Nir Oz, un kibbutz che è stato spazzato via dai terroristi. Per fortuna abbiamo ottenuto il rilascio di sua madre, Yocheved, ma suo padre, Oded, langue ancora nell’inferno terroristico sotterraneo di Hamas. Vi prometto ancora una volta che riporteremo a casa i vostri cari. Non risparmieremo gli sforzi finché questa santa missione non sarà compiuta.

Una guerra su sette fronti

Signore e signori, la maledizione del 7 ottobre è iniziata quando Hamas ha invaso Israele da Gaza, ma non è finita lì. Israele è stato presto costretto a difendersi su altri sei fronti di guerra organizzati dall’Iran.

L’8 ottobre, Hezbollah ci ha attaccato dal Libano. Da allora, hanno lanciato oltre 8.000 razzi contro le nostre città, i nostri civili e i nostri bambini. Due settimane dopo, gli Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen hanno lanciato droni e missili contro Israele, il primo di 250 attacchi di questo tipo, tra cui uno ieri diretto a Tel Aviv. Anche le milizie sciite iraniane in Siria e in Iraq hanno preso di mira Israele decine di volte nell’ultimo anno.

Alimentati dall’Iran, i terroristi palestinesi in Giudea e Samaria hanno perpetrato decine di attacchi lì e in tutto Israele. Lo scorso aprile, per la prima volta, l’Iran ha attaccato direttamente Israele dal proprio territorio.

Ci ha sparato contro 300 droni, missili da crociera e missili balistici. Ho un messaggio per i tiranni di Teheran: Se ci colpirete, noi vi colpiremo. Non c’è luogo – non c’è luogo in Iran – che il lungo braccio di Israele non possa raggiungere. E questo vale per tutto il Medio Oriente.

Lungi dall’essere agnelli condotti al macello, i soldati di Israele hanno reagito con incredibile coraggio e con eroico sacrificio. E ho un altro messaggio per questa assemblea e per il mondo fuori da questa sala: Stiamo vincendo.

Benedizione o maledizione

Signore e signori, mentre Israele si difende dall’Iran in questa guerra su sette fronti, le linee che separano la benedizione dalla maledizione non potrebbero essere più chiare. Questa è la mappa che ho presentato qui l’anno scorso. E’ la mappa di una benedizione.

Mostra Israele e i suoi partner arabi che formano un ponte di terra che collega Asia ed Europa. Tra l’Oceano Indiano e il Mar Mediterraneo, attraverso questo ponte, si stenderanno linee ferroviarie, oleodotti e cavi a fibre ottiche, e questo servirà a migliorare due miliardi di persone.

Ora guardate questa seconda mappa. E’ la mappa di una maledizione. E’ la mappa di un arco di terrore che l’Iran ha creato e imposto dall’Oceano Indiano al Mediterraneo. L’arco maligno dell’Iran ha bloccato le vie d’acqua internazionali. Taglia gli scambi commerciali, distrugge le nazioni dall’interno e infligge miseria a milioni di persone.

Da un lato, una benedizione luminosa, un futuro di speranza. Dall’altro, un futuro oscuro di disperazione. E se pensate che questa mappa oscura sia solo una maledizione per Israele, dovreste ripensarci. Perché l’aggressione iraniana, se non viene fermata, metterà in pericolo ogni singolo paese del Medio Oriente e molti, molti paesi nel resto del mondo, perché l’Iran cerca di imporre il suo radicalismo ben oltre il Medio Oriente. Per questo finanzia reti terroristiche in cinque continenti. Per questo costruisce missili balistici con testate nucleari per minacciare il mondo intero.

Per troppo tempo, il mondo ha rabbonito l’Iran. Ha chiuso un occhio sulla sua repressione interna. Ha chiuso un occhio sulla sua aggressione esterna. Ebbene, questa acquiescenza deve finire. E questa acquiescenza deve finire ora.

Le nazioni del mondo dovrebbero sostenere il coraggioso popolo iraniano che vuole liberarsi di questo regime malvagio. I governi responsabili non solo dovrebbero sostenere Israele nel respingere l’aggressione iraniana, ma dovrebbero unirsi a Israele. Dovrebbero unirsi a Israele per fermare il programma di armi nucleari dell’Iran.

In questo organismo e nel Consiglio di Sicurezza, avremo una delibera tra qualche mese. Chiedo al Consiglio di Sicurezza di riprendere le sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu contro l’Iran, perché dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire che l’Iran non ottenga mai armi nucleari. Per decenni ho messo in guardia il mondo dal programma nucleare iraniano. Le nostre azioni hanno ritardato questo programma di forse un decennio, ma non lo hanno fermato. Lo abbiamo ritardato, ma non lo abbiamo fermato. L’Iran ora cerca di armare il suo programma nucleare. Per il bene della pace e della sicurezza di tutti i vostri paesi. Per la pace e la sicurezza del mondo intero, non dobbiamo permettere che ciò accada. E vi assicuro che Israele farà tutto ciò che è in suo potere per assicurarsi che ciò non accada.

Quindi, signore e signori, la domanda che abbiamo davanti è semplice: Quale di queste due mappe che vi ho mostrato darà forma al nostro futuro? Sarà la benedizione della pace e della prosperità per Israele, per i nostri partner arabi e per il resto del mondo? O sarà la maledizione in cui l’Iran e i suoi proxy spargeranno carneficine e caos ovunque?

Israele ha già fatto la sua scelta. Abbiamo deciso di portare avanti la benedizione. Stiamo costruendo una partnership per la pace con i nostri vicini arabi, combattendo al contempo le forze del terrore che minacciano questa pace.

Hamas deve andarsene

Per quasi un anno, i coraggiosi uomini e donne dell’Idf hanno sistematicamente annientato l’esercito del terrore di Hamas che un tempo governava Gaza. Il 7 ottobre, giorno dell’invasione in Israele, quell’esercito del terrore contava quasi 40.000 terroristi. Era armato con più di 15.000 razzi. Aveva 350 miglia di tunnel del terrore – una rete sotterranea più grande della metropolitana di New York – che usavano per devastare sopra e sotto terra.

Un anno dopo, l’Idf ha ucciso o catturato più della metà di questi terroristi, ha distrutto oltre il 90 per cento del loro arsenale di razzi e ha eliminato i segmenti chiave della loro rete di tunnel del terrore.

In operazioni militari misurate, abbiamo distrutto quasi tutti i battaglioni del terrore di Hamas – 23 battaglioni su 24. Ora, per completare la nostra vittoria, ci stiamo concentrando sullo smantellamento delle restanti capacità di combattimento di Hamas. Stiamo eliminando i comandanti terroristi di alto livello e distruggendo le infrastrutture terroristiche rimanenti. Ma nel frattempo rimaniamo concentrati sulla nostra sacra missione: riportare a casa i nostri ostaggi, e non ci fermeremo finché questa missione non sarà completata.

Ora, signore e signori, anche se la capacità militare di Hamas è notevolmente diminuita, i terroristi esercitano ancora un certo potere di governo a Gaza, rubando il cibo che permettiamo alle agenzie umanitarie di portare a Gaza. Hamas ruba il cibo e poi aumenta i prezzi. Nutrono le loro pance e poi riempiono le loro casse con il denaro che estorcono al loro stesso popolo. Vendono il cibo rubato a prezzi esorbitanti, ed è così che restano al potere. Ebbene, anche questo deve finire e noi stiamo lavorando per porvi fine.

Il motivo è semplice: se Hamas rimane al potere, si riorganizzerà, si riarmerà e attaccherà Israele ancora e ancora e ancora, come ha giurato di fare. Quindi, Hamas deve andarsene.

C’è chi dice che Hamas deve rimanere, deve far parte di una Gaza post-bellica: riuscite a immaginare, in una situazione post-bellica dopo la Seconda guerra mondiale, di permettere ai nazisti sconfitti nel 1945 di ricostruire la Germania? E’ inconcepibile. E’ ridicolo. Non è successo allora e non succederà adesso.

Ecco perché Israele rifiuterà qualsiasi ruolo per Hamas in una Gaza post-bellica. Non vogliamo reinsediare Gaza. Quello che cerchiamo è una Gaza demilitarizzata e de-radicalizzata. Solo così potremo garantire che questo ciclo di combattimenti sia l’ultimo. Siamo pronti a lavorare con partner regionali e di altro tipo per sostenere un’amministrazione civile locale a Gaza, impegnata nella coesistenza pacifica.

Per quanto riguarda gli ostaggi, ho un messaggio per i rapitori di Hamas: Lasciateli andare. Lasciateli andare. Tutti quanti. Quelli che sono vivi oggi devono essere restituiti vivi, e i resti di coloro che avete brutalmente ucciso devono essere restituiti alle loro famiglie. Le famiglie che sono qui con noi oggi e altre in Israele meritano di avere un luogo di riposo per i loro cari. Un luogo dove poterli piangere e ricordare.

Signore e signori, questa guerra può finire ora. Tutto ciò che deve accadere è che Hamas si arrenda, deponga le armi e rilasci tutti gli ostaggi. Ma se non lo farà, combatteremo fino alla vittoria. Una vittoria totale. Non c’è niente che possa sostituirla.

Su Hezbollah, “quando è troppo è troppo”

Israele deve sconfiggere anche Hezbollah in Libano. Hezbollah è l’organizzazione terroristica per eccellenza nel mondo di oggi. Ha tentacoli che abbracciano tutti i continenti. Ha ucciso più americani e più francesi di qualsiasi altro gruppo, tranne Bin Laden. Ha ucciso i cittadini di molti paesi rappresentati in questa sala. E ha attaccato ferocemente Israele negli ultimi vent’anni.

Nell’ultimo anno, in modo del tutto immotivato, un giorno dopo il massacro di Hamas del 7 ottobre, Hezbollah ha iniziato ad attaccare Israele, costringendo più di 60.000 israeliani sul nostro confine settentrionale a lasciare le loro case, diventando rifugiati nella loro stessa terra. Hezbollah ha trasformato città vivaci nel nord di Israele in città fantasma. Voglio quindi che pensiate a questa situazione in termini equivalenti a quelli americani. Immaginate se i terroristi trasformassero El Paso e San Diego in città fantasma. Poi chiedetevi: Per quanto tempo il governo americano lo tollererebbe? Un giorno, una settimana, un mese? Dubito che lo tollererebbe anche solo per un giorno.

Eppure Israele ha tollerato questa situazione intollerabile per quasi un anno. Ebbene, oggi sono venuto qui per dire che quando è troppo è troppo.

Non ci fermeremo finché i nostri cittadini non potranno tornare in sicurezza nelle loro case. Non accetteremo un esercito del terrore arroccato sul nostro confine settentrionale, in grado di perpetrare un altro massacro in stile 7 ottobre.

Per 18 anni, Hezbollah si è sfacciatamente rifiutato di applicare la Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che gli impone di allontanare le sue forze dai nostri confini. Invece, Hezbollah si è spinto fino al nostro confine. Hanno scavato segretamente tunnel del terrore per infiltrarsi nelle nostre comunità e hanno sparato indiscriminatamente migliaia di razzi nelle nostre città e nei nostri villaggi.

Questi razzi e missili non vengono lanciati da siti militari – lo fanno anche loro – ma li lanciano dopo averli piazzati nelle scuole, negli ospedali, nei condomini e nelle case private dei cittadini libanesi. Mettono in pericolo la loro stessa gente. Mettono un missile in ogni cucina. Un razzo in ogni garage. Questa settimana ho detto al popolo libanese: uscite dalla trappola mortale in cui Hezbollah vi ha messo. Non lasciate che Nasrallah trascini il Libano nell’abisso. Non siamo in guerra con voi. Siamo in guerra con Hezbollah, che ha dirottato il vostro paese e minaccia di distruggere il nostro.

Finché Hezbollah sceglierà la strada della guerra, Israele non avrà scelta. Israele ha tutto il diritto di eliminare questa minaccia e di riportare i nostri cittadini nelle loro case in sicurezza, ed è esattamente quello che stiamo facendo.

Proprio questa settimana, l’Idf ha distrutto gran parte dei razzi di Hezbollah, costruiti con il finanziamento dell’Iran per tre decenni. Abbiamo eliminato alti comandanti militari che non solo hanno versato sangue israeliano, ma anche americano e francese. E poi abbiamo fatto fuori i loro sostituti. E poi i sostituti dei loro sostituti. E continueremo a degradare Hezbollah finché non avremo raggiunto tutti i nostri obiettivi.

Un percorso di pace storico

Signore e signori, siamo impegnati a rimuovere la maledizione del terrorismo che minaccia tutte le società civilizzate. Ma per realizzare davvero la benedizione di un nuovo Medio Oriente, dobbiamo continuare il percorso che abbiamo aperto con gli Accordi di Abraham quattro anni fa. Soprattutto, ciò significa raggiungere uno storico accordo di pace tra Israele e Arabia Saudita.

E dopo aver visto le benedizioni che abbiamo già portato con gli Accordi di Abramo, i milioni di israeliani che hanno già volato avanti e indietro attraverso la Penisola Arabica sui cieli dell’Arabia Saudita verso i paesi del Golfo, il commercio, il turismo, le joint venture, la pace, vi dico quali benedizioni porterebbe una pace del genere con l’Arabia Saudita. Sarebbe un vantaggio per la sicurezza e l’economia dei nostri due paesi. Darebbe impulso al commercio e al turismo in tutta la regione. Contribuirebbe a trasformare il Medio Oriente in un gigante globale.

I nostri due paesi potrebbero cooperare in materia di energia, acqua, agricoltura, intelligenza artificiale e in molti altri campi. Una pace di questo tipo, ne sono certo, sarebbe un vero e proprio punto di snodo della storia. Inaugurerebbe una riconciliazione storica tra il mondo arabo e Israele, tra l’islam e l’ebraismo, tra la Mecca e Gerusalemme.

Mentre Israele è impegnato a raggiungere una pace di questo tipo, l’Iran e i suoi proxy del terrore sono impegnati ad annullarla. Ecco perché uno dei modi migliori per sventare i disegni nefasti dell’Iran è raggiungere la pace.

Tale pace sarebbe il fondamento di un’alleanza abramitica ancora più ampia, che includerebbe gli Stati Uniti, gli attuali partner arabi di Israele, l’Arabia Saudita e altri che scelgono la benedizione della pace.

Essa farebbe progredire la sicurezza e la prosperità in tutto il Medio Oriente e porterebbe enormi benefici al resto del mondo. Con il sostegno e la leadership americana, credo che questa visione possa concretizzarsi molto prima di quanto si pensi. E come primo ministro di Israele, farò tutto ciò che è in mio potere per realizzarla. E’ un’opportunità che noi e il mondo non dobbiamo lasciarci sfuggire.

Una scelta per il mondo

Signore e signori, Israele ha fatto la sua scelta. Vogliamo andare avanti verso un’epoca luminosa di prosperità e pace. Anche l’Iran e i suoi proxy hanno fatto la loro scelta. Vogliono tornare a un’epoca buia di terrore e guerra.

Ora ho una domanda, e la pongo a voi: Quale scelta farete? La vostra nazione starà dalla parte di Israele? Starete dalla parte della democrazia e della pace? O starete dalla parte dell’Iran, una dittatura brutale che sottomette il suo stesso popolo ed esporta il terrorismo in tutto il mondo?

In questa battaglia tra il bene e il male, non ci devono essere equivoci. Quando si sta dalla parte di Israele, si difendono i propri valori e i propri interessi. Sì, ci stiamo difendendo, ma vi stiamo anche difendendo da un nemico comune che, attraverso la violenza e il terrore, cerca di distruggere il nostro stile di vita. Non ci dovrebbe essere confusione su questo punto, ma purtroppo ce n’è molta in molti paesi e in questa stessa sala, come ho appena sentito.

Il bene viene rappresentato come il male e il male come il bene. Vediamo questa confusione morale quando Israele viene falsamente accusato di genocidio quando ci difendiamo dai nemici che cercano di commettere un genocidio contro di noi. Lo vediamo anche quando Israele viene assurdamente accusato dal procuratore della Corte penale internazionale di aver deliberatamente affamato i palestinesi di Gaza. Che assurdità. Noi contribuiamo a far entrare a Gaza 700.000 tonnellate di cibo. Sono più di 3.000 calorie al giorno per ogni uomo, donna e bambino di Gaza. Vediamo questa confusione morale quando Israele viene ingiustamente accusato di prendere deliberatamente di mira i civili.

Non vogliamo vedere morire un solo innocente. E’ sempre una tragedia. Ed è per questo che facciamo tanto per ridurre al minimo le vittime civili, anche se i nostri nemici usano i civili come scudi umani. E nessun esercito ha fatto ciò che Israele sta facendo per ridurre al minimo le vittime civili. Lanciamo volantini. Inviamo messaggi di testo. Facciamo milioni di telefonate per assicurarci che i civili palestinesi si mettano al riparo. Non risparmiamo alcuno sforzo in questa nobile ricerca.

Assistiamo a un’altra profonda confusione morale quando i sedicenti progressisti marciano contro la democrazia di Israele. Non si rendono conto di sostenere i sicari sostenuti dall’Iran a Teheran e a Gaza, i sicari che abbattono i manifestanti, uccidono le donne perché non si coprono i capelli e impiccano i gay nelle piazze? Alcuni progressisti.

Secondo il direttore della National Intelligence degli Stati Uniti, l’Iran finanzia e alimenta molti dei manifestanti contro Israele. Chissà, forse alcuni dei manifestanti o addirittura molti dei manifestanti che si trovano ora fuori da questo edificio?

Signore e signori, il re Salomone, che regnava nella nostra capitale eterna, Gerusalemme, 3.000 anni fa, proclamò qualcosa che è familiare a tutti voi. Disse: Non c’è niente di nuovo sotto il sole. Ebbene, in un’epoca di viaggi spaziali, fisica quantistica e intelligenza artificiale, alcuni potrebbero sostenere che si tratta di un’affermazione discutibile. Ma una cosa è innegabile: alle Nazioni Unite non c’è assolutamente nulla di nuovo.

Lo dico io. Ho parlato per la prima volta da questo podio come ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite nel 1984. Esattamente 40 anni fa. Nel mio primo discorso qui, mi sono espresso contro la proposta di espellere Israele da questo organismo. Quattro decenni dopo, mi ritrovo a difendere Israele da quella stessa assurda proposta.

E chi guida l’accusa questa volta? Non Hamas, ma Abbas.

Il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas. Questo è l’uomo che sostiene di volere la pace con Israele, eppure si rifiuta di condannare l’orribile massacro del 7 ottobre. Continua a pagare centinaia di milioni ai terroristi che hanno ucciso israeliani e americani. Si chiama “Paga per uccidere”. Più uccidi, più vieni pagato. E continua a condurre un’incessante guerra diplomatica contro il diritto di Israele a esistere e contro il diritto di Israele a difendersi. E tra l’altro, si tratta della stessa cosa, perché se non ci si può difendere, non si può esistere. Non nel nostro quartiere, certamente. E forse non nel vostro.

Su questo podio, 40 anni fa, dissi agli sponsor di quella scandalosa risoluzione per l’espulsione di Israele: signori, lasciate il vostro fanatismo alla porta. Oggi dico al presidente Abbas e a tutti voi che vorreste vergognosamente sostenere quella risoluzione: “Controllate il vostro fanatismo alla porta”.

La “palude di bile antisemita” dell’Onu

L’individuazione dell’unico e solo Stato ebraico continua a essere una macchia morale per le Nazioni Unite. Ha reso questa istituzione, un tempo rispettata, spregevole agli occhi delle persone oneste di tutto il mondo. Ma per i palestinesi, questa casa delle tenebre delle Nazioni Unite è il campo di casa. Sanno che in questa palude di bile antisemita c’è una maggioranza automatica disposta a demonizzare lo Stato ebraico per qualsiasi cosa. In questa società della terra piatta anti-israeliana, qualsiasi accusa falsa, qualsiasi affermazione stravagante può raccogliere una maggioranza.

Negli ultimi dieci anni in quest’aula, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, sono state approvate più risoluzioni contro Israele che contro il mondo intero messo insieme. Anzi, più del doppio. Dal 2014, questo organismo ha condannato Israele 174 volte. Ha condannato tutti gli altri paesi del mondo 73 volte. Sono più di 100 condanne in più per lo Stato ebraico. Che ipocrisia. Che doppio standard. Che scherzo.

Quindi, tutti i discorsi che avete sentito oggi, tutta l’ostilità rivolta a Israele quest’anno, non riguarda Gaza, ma Israele. Si è sempre trattato di Israele. Riguarda l’esistenza stessa di Israele. E vi dico che fino a quando Israele, fino a quando lo Stato ebraico non sarà trattato come le altre nazioni, fino a quando questa palude antisemita non sarà prosciugata, le Nazioni Unite saranno viste da persone imparziali in tutto il mondo come nient’altro che una sprezzante farsa.

Visto l’antisemitismo dell’Onu, non dovrebbe sorprendere nessuno che il procuratore della Corte penale internazionale, uno degli organi affiliati all’Onu, stia considerando di emettere mandati di arresto contro di me e il ministro della Difesa israeliano, i leader democraticamente eletti dello Stato democratico di Israele.

La fretta di giudizio del procuratore della Cpi, il suo rifiuto di trattare Israele e i suoi tribunali indipendenti come vengono trattate le altre democrazie, è difficile da spiegare se non con il puro antisemitismo.

Signore e signori, i veri criminali di guerra non sono in Israele. Sono in Iran. Sono a Gaza, in Siria, in Libano, nello Yemen. Quelli di voi che stanno con questi criminali di guerra, quelli di voi che stanno con il male contro il bene, con la maledizione contro la benedizione, quelli di voi che lo fanno dovrebbero vergognarsi.



Ma ho un messaggio per voi: Israele vincerà questa battaglia. Vinceremo questa battaglia perché non abbiamo scelta. Dopo generazioni in cui il nostro popolo è stato massacrato, massacrato senza pietà, e nessuno ha alzato un dito in nostra difesa, ora abbiamo uno stato. Ora abbiamo un esercito coraggioso, un esercito di incomparabile coraggio, e ci stiamo difendendo.

Come dice il libro di Samuele nella Bibbia: “L’eternità di Israele non vacillerà”. Nell’epico viaggio del popolo ebraico dall’antichità, nella nostra odissea attraverso le tempeste e gli sconvolgimenti dei tempi moderni, questa antica promessa è sempre stata mantenuta e sarà valida per tutti i tempi.

Per prendere in prestito la frase di un grande poeta: Israele non se ne andrà dolcemente in quella buona notte. Non avremo mai bisogno di infuriarci contro la luce che si spegne, perché la fiaccola di Israele risplenderà per sempre.

Al popolo di Israele e ai soldati di Israele dico: siate forti e di buon coraggio. Il popolo d’Israele vive ora, domani, per sempre.