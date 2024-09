La lettera di incarico di Ursula von der Leyen a Raffaele Fitto

"La coesione europea significa avvicinare l'Europa ai cittadini e avvicinare gli europei tra loro. Il suo compito sarà quello di garantire che l'UE continui a sostenere riforme e investimenti di lunga durata che contribuiscano direttamente a rafforzare la crescita europea"

Il 18 luglio scorso la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, eletta per un secondo mandato, ha presentato al Parlamento europeo i suoi Orientamenti politici per la prossima Commissione. Oggi von der Leyen ha presentato la sua nuova squadra (e rispettivi portafogli). I 26 tra commissari e commissarie adesso dovranno partecipare a delle audizioni al Parlamento Europeo e, fra novembre e dicembre, lo stesso Parlamento dovrà esprimersi in blocco su di loro. Von der Leyen ha deciso di non nominare un solo vicepresidente ma di indicare sei vicepresidenti esecutivi. "Ogni membro del Collegio - ha detto la presidente della Commissione - è uguale e ogni commissario ha pari responsabilità nel realizzare le nostre priorità. Ciò significa che tutti i commissari devono lavorare insieme, ed è con questo spirito che ogni vicepresidente esecutivo avrà anche un portafoglio su cui concentrarsi". L'italiano Raffaele Fitto, ex ministro del governo Meloni, sarà responsabile per la Coesione e le riforme. Ecco la lettera di incarico che la presidente ha consegnato a Fitto.

Qui la lettera integrale e sotto la sua traduzione in italiano

Caro Raffaele,

la Commissione di cui faremo parte insieme sarà chiamata a compiere scelte che plasmeranno il nostro continente e la nostra Unione per gli anni e i decenni a venire. In un momento di grande instabilità globale e di grandi aspettative da parte degli europei, dobbiamo essere all'altezza di questa responsabilità. Dobbiamo fare e guidare dal fronte, lavorando a stretto contatto con i cittadini e le regioni d'Europa e con i parlamenti, i governi e le istituzioni che li servono.



Questo è lo spirito degli Orientamenti politici che ho presentato al Parlamento europeo nel luglio 2024 - il nostro piano comune per la forza e l'unità dell'Europa. Esso si concentra sulla garanzia della nostra sicurezza in tutti i sensi in un mondo più pericoloso e turbolento, sul sostegno alle persone e ai cittadini rafforzando la nostra prosperità, la nostra economia sociale di mercato, le transizioni verdi e digitali e sostenendo la nostra qualità di vita unica. Rafforzeremo la nostra democrazia, ci stringeremo attorno ai nostri valori e faremo in modo di essere più forti in patria. Lavoreremo con i nostri partner e faremo valere i nostri interessi nel mondo.



Insieme, risponderemo alle preoccupazioni e alle aspettative reali e legittime che gli europei hanno espresso alle ultime elezioni. Saremo più vicini alle persone e alle imprese dove conta davvero, con un sostegno concreto e investimenti sostenuti. Ci impegneremo per rendere l'Europa più veloce e più semplice nel modo in cui agiamo e nel modo in cui interagiamo con i cittadini. E lavoreremo per l'unità europea in ogni occasione, a partire dal nostro Collegio. Sono convinta che la vostra esperienza, la vostra motivazione e il vostro impegno europeo saranno una parte essenziale di questa squadra. Questa lettera illustra le mie aspettative per il nostro lavoro collettivo e per la vostra missione.



Nuova Commissione, nuovo approccio

Le priorità che ho definito negli Orientamenti politici non sono aree di lavoro a sé stanti. Sono tutte collegate e avranno un impatto reciproco. Lo stesso varrà per il lavoro del Collegio nel suo complesso e per ciascuno dei suoi membri che lavorano insieme in uno spirito di collegialità. Mi aspetto che ogni membro del Collegio si assuma la piena responsabilità di ciò che viene concordato.



Ogni membro del Collegio è uguale all'altro e ogni membro del Collegio avrà la stessa responsabilità nel realizzare le nostre priorità. In quest'ottica, mi aspetto una collaborazione a tutti i livelli e che voi assumiate un ruolo attivo in tutte le priorità e che facilitiate l'accesso ai vostri servizi laddove le responsabilità di altri commissari lo richiedano.

Lavorerete con me e con il Commissario per il bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione per un bilancio a lungo termine più semplice, mirato e reattivo, che rifletta le priorità strategiche europee e la nostra ambizione di essere una Commissione per gli investimenti.

Data la natura trasformativa del prossimo bilancio a lungo termine - e al fine di adattarci al nostro approccio moderno e alle nuove priorità di spesa - rivedrò la struttura del Collegio e le missioni di ciascun membro del Collegio.



Vorrei inoltre che tutti voi svolgeste un ruolo attivo nel sostenere i Paesi candidati a prepararsi all'adesione all'Unione nei rispettivi settori politici. Conto su di voi per le revisioni politiche pre-allargamento e per il nostro più ampio e ambizioso programma di riforme.



Mi aspetto che tutti voi contribuiate a raggiungere gli obiettivi climatici concordati, in particolare quelli fissati per il 2030 e l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050.



In vista del 2030, ogni membro del Collegio garantirà il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi dell'UE definiti per quell'anno, nonché degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nell'ambito delle proprie aree politiche. Il Collegio nel suo complesso sarà responsabile dell'attuazione complessiva degli Obiettivi.



Oltre a quanto elencato nelle vostre missioni individuali, vorrei che tutti i membri del Collegio prendessero spunto da relazioni recenti o di prossima pubblicazione. In particolare, la relazione Draghi sul futuro della competitività europea, la relazione Niinistö su come migliorare la preparazione e la prontezza civile e di difesa dell'Europa, la relazione del Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE e la relazione Letta sul futuro del Fondo unico europeo di sviluppo.

Lavorare insieme per l'Europa, lavorare più vicino agli europei

Per garantire la fiducia dei cittadini europei, voglio che il Collegio sia all'avanguardia anche in materia di apertura, trasparenza e rappresentanza.



In primo luogo, questa Commissione rafforzerà il suo rapporto con le istituzioni dell'UE. Mi aspetto che tutti i commissari siano presenti al Parlamento europeo, sia nei dibattiti in plenaria che nelle riunioni di commissione e nei triloghi. Allo stesso modo, mi aspetto che tutti i Commissari si impegnino con gli Stati membri e partecipino alle formazioni pertinenti del Consiglio. Questo è essenziale per garantire la responsabilità e comunicare meglio il nostro lavoro e la nostra pianificazione.



Vi chiederò di organizzare un dialogo strutturato con le vostre rispettive commissioni parlamentari per tracciare una strada da percorrere per qualsiasi risoluzione ai sensi dell'articolo 225 adottata dal Parlamento che richieda proposte legislative. Questo farà parte del nostro lavoro per garantire la trasparenza e il flusso di informazioni con il Parlamento e il Consiglio, in particolare prima di eventi importanti e nelle fasi chiave dei negoziati internazionali.

In secondo luogo, questa Commissione sarà più presente sul campo, più spesso e in più regioni. Vorrei che visitaste regolarmente gli Stati membri. Vi incoraggio ad andare sul posto, a visitare i luoghi e a incontrare gli europei di tutta l'Unione, anche nelle città, nelle zone rurali e in quelle scarsamente popolate. La nostra rete di Rappresentanze la sosterrà in questo. Dovreste incontrare i rappresentanti delle aree regionali o locali, in particolare facendo affidamento sulla nostra rete di consiglieri locali dell'UE, e dare maggiore visibilità ai progetti dell'UE che fanno la differenza per la vita dei cittadini sul campo. Nei contatti con i nostri partner internazionali sarete supportati dalla nostra rete di delegazioni dell'UE in tutto il mondo.



Mi aspetto che comunichiate attivamente le azioni e le decisioni della Commissione e che spieghiate i vantaggi e le opportunità derivanti dal nostro lavoro. Dovrete anche contribuire a combattere la disinformazione, in particolare fornendo informazioni chiare e accurate in ogni momento.



In terzo luogo, questa Commissione inizierà una nuova era di dialogo con i cittadini e le parti interessate.



Dovreste organizzare una prima edizione dei dialoghi annuali sulle politiche giovanili entro i primi 100 giorni, in modo che i giovani possano essere ascoltati e possano contribuire a plasmare il vostro lavoro.

Ciò farà parte del nostro lavoro di integrazione della partecipazione dei cittadini nel nostro lavoro. Ci baseremo sulla Conferenza sul futuro dell'Europa per instillare una vera e duratura cultura della democrazia partecipativa.



Quarto, ogni membro del Collegio deve dimostrare un vero impegno europeo al di là di ogni dubbio ed essere pienamente indipendente nella sua azione. Mi aspetto da tutti la piena adesione a tutte le regole di integrità, imparzialità ed etica applicabili, a partire dal Codice di condotta. Garantirete il pieno rispetto delle norme sulla trasparenza e sugli incontri con i rappresentanti degli interessi, anche per il vostro personale e i vostri servizi. Rafforzeremo il nostro sistema di trasparenza estendendo i requisiti del Registro della trasparenza a tutti i dirigenti.



In quinto luogo, faremo in modo che la Commissione diventi più rappresentativa delle persone che serviamo. Abbiamo fatto molti progressi in termini di equilibrio di genere tra i dirigenti, ma è chiaro che c'è ancora molto da fare. Riflettendo la forza dell'UE in termini di diversità, il vostro gabinetto dovrebbe garantire un equilibrio di genere e geografico.

Sebbene il Berlaymont rimanga la sua sede principale, avrà anche un ufficio all'interno della sua direzione generale e dovrà essere presente regolarmente per lavorare a stretto contatto con il suo personale e i suoi servizi. Garantiremo collettivamente che la Commissione sia un luogo di lavoro inclusivo, rispettoso e sicuro.

Rendere l'Europa più semplice e veloce

Il successo di questa nuova Commissione sarà misurato in base alla nostra capacità di raggiungere gli obiettivi e i traguardi fissati, in particolare nell'ambito del Green Deal europeo.

Sarete responsabili del raggiungimento degli obiettivi politici e dei traguardi all'interno del vostro portafoglio. A tal fine, dovrà utilizzare appieno tutti gli strumenti di attuazione e applicazione, comprese le procedure di infrazione.



Dovrà garantire che le norme esistenti siano adatte allo scopo e concentrarsi sulla riduzione degli oneri amministrativi e sulla semplificazione della legislazione. Dovrete contribuire a ridurre gli obblighi di comunicazione di almeno il 25% - e per le PMI di almeno il 35%. Dovrete sfruttare la potenza degli strumenti digitali per fornire soluzioni migliori e più rapide. Dobbiamo ascoltare tutte le aziende e le parti interessate che lavorano quotidianamente per conformarsi alla legislazione dell'UE. Organizzerete almeno due dialoghi di attuazione all'anno con le parti interessate per allineare l'attuazione alle realtà sul campo. Preparerete una relazione annuale sui progressi in materia di applicazione e attuazione per le rispettive commissioni parlamentari e formazioni del Consiglio.



Lavorerete inoltre per sottoporre a stress test l'acquis dell'UE e presenterete proposte per eliminare eventuali sovrapposizioni e contraddizioni e per essere pienamente compatibili con il digitale, mantenendo al contempo standard elevati.



La nuova legislazione deve garantire che le nostre regole siano più semplici, più accessibili ai cittadini e più mirate. Garantirete il rispetto dei principi di proporzionalità, sussidiarietà e migliore regolamentazione, anche attraverso ampie consultazioni, valutazioni d'impatto, una revisione da parte del Comitato indipendente per il controllo normativo e un nuovo controllo delle PMI e della competitività. Le proposte devono essere basate su prove e il Centro comune di ricerca, il nostro servizio scientifico interno, può aiutarvi in questo lavoro.

La sua missione

Vorrei affidarle il ruolo di Vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme.

Sarà inoltre responsabile del portafoglio della politica di coesione, dello sviluppo regionale e delle città.



Coesione e riforme

La coesione europea significa avvicinare l'Europa ai cittadini e avvicinare gli europei tra loro. Il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'UE favorisce la creazione di posti di lavoro di qualità, aumenta la produttività, l'innovazione e la competitività ed è essenziale per raggiungere gli obiettivi legati alla duplice transizione verde e digitale, compresi quelli del Green Deal europeo. Dobbiamo affrontare le disparità e contribuire a migliorare la qualità della vita degli europei. Questo è più che mai necessario mentre l'Europa si riprende insieme da una pandemia, dalle serrate e da altre crisi, che hanno rischiato di approfondire le divergenze tra i cittadini, le regioni, i territori e le diverse parti delle nostre economie.



Il suo compito sarà quello di garantire che l'UE continui a sostenere riforme e investimenti di lunga durata che contribuiscano direttamente a rafforzare la crescita europea. Abbiamo iniziato questo lavoro con NextGenerationEU, il nostro piano di ripresa progettato per rendere le economie dell'UE più verdi, digitali e resilienti.

Realizzare le riforme e gli investimenti concordati nei Piani di ripresa e di resilienza degli Stati membri entro il termine di spesa del 2026 sarà una sfida significativa e richiederà un impegno costante da parte di tutti gli Stati membri e della Commissione. Vorrei che lei guidasse questo lavoro, insieme al commissario per l'Economia e la produttività, e che si concentrasse sul successo e sulla piena attuazione della NextGenerationEU. Voglio che presti particolare attenzione al dialogo con le parti interessate e al coinvolgimento delle autorità regionali e locali.



Ciò farà parte del suo lavoro per contribuire a rendere le economie e le società europee più sostenibili, resistenti e meglio preparate alle sfide future. Garantirà che i cittadini delle regioni europee - che si tratti di città, comunità costiere o aree rurali - abbiano reali opportunità di promuovere la crescita e la produttività in tutta Europa.



Contribuirà a guidare questo lavoro, in particolare per rafforzare la competitività, la resilienza e la sostenibilità del settore agroalimentare, per garantire il sostegno agli agricoltori che ne hanno più bisogno, per promuovere risultati ambientali e sociali positivi e per sostenere le giuste condizioni di partenza. A tal fine, dobbiamo comprendere le preoccupazioni degli abitanti delle comunità rurali e proporre soluzioni che facciano davvero la differenza.



Contribuirà a unire le persone guidando il lavoro sulla mobilità sostenibile e sul turismo per collegare le diverse parti d'Europa e sostenere un mercato unico fiorente. Contribuirà inoltre a garantire che il nostro settore della pesca diventi più resiliente, sostenibile e competitivo sul mercato globale e guiderà il lavoro di promozione di un'economia blu competitiva e sostenibile.

Ciò richiederà investimenti e riforme in tutti questi settori e in molti altri ancora e lei collaborerà con gli altri membri del Collegio e con gli Stati membri per introdurre questo approccio in tutto il nostro lavoro per contribuire a rafforzare la coesione europea per un futuro più sano.



Sostenere tutte le regioni attraverso una politica di coesione più forte e moderna

Nelle sue responsabilità legate al portafoglio Coesione, sviluppo regionale e città, porterà avanti il nostro impegno a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e a sostenere lo sviluppo di regioni e città prospere, sostenibili e inclusive. Gli investimenti nella coesione e in una giusta transizione possono trasformare le comunità locali. Il suo compito è quello di garantire che l'Europa investa e sostenga gli Stati membri, le regioni, le autorità locali e le persone, al fine di raggiungere una convergenza economica e sociale verso l'alto in tutta l'UE e che tutti i cittadini abbiano l'effettivo diritto di rimanere nel luogo che chiamano casa.

* Dovrà lavorare alla progettazione di una politica di coesione e di crescita rafforzata e modernizzata, collaborando con le autorità nazionali, regionali e locali.

Nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE, la politica di coesione dovrebbe essere allineata alle più ampie priorità dell'UE, essere più mirata, più semplice e più incisiva e contribuire a mobilitare riforme e investimenti.

* Si impegnerà affinché tutti i cittadini abbiano l'effettivo diritto di rimanere nel luogo che chiamano casa, sostenendo ciò di cui una comunità ha bisogno: servizi pubblici e attività private, istruzione e competenze, salute, trasporti e connettività digitale. Dovreste affrontare le disparità regionali, fornendo soluzioni su misura per le sfide regionali e locali e sostenendo le regioni a recuperare il ritardo.

* Dovrà inoltre affrontare le sfide specifiche che le persone che vivono nelle regioni d'Europa devono affrontare. In questo contesto, contribuirete al Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili, in particolare per immettere liquidità nel mercato immobiliare e consentire agli Stati membri di raddoppiare gli investimenti previsti dalla politica di coesione per gli alloggi a prezzi accessibili.

Contribuirà anche al Nuovo Bauhaus Europeo.

* Dovrà contribuire al Piano di adattamento al clima e alla Strategia europea di resilienza idrica, prestando particolare attenzione alle sfide specifiche delle città e delle aree regionali.

* Voglio che lei assicuri l'effettiva attuazione del piano di adattamento al clima e della strategia europea per la resilienza idrica.

* Voglio che assicuria l'effettiva attuazione della politica di coesione, anche utilizzando il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione, e sostenendo l'attuazione del Fondo per la transizione giusta.

* Per sfruttare il potenziale delle città come motori di innovazione, crescita e competitività, dovreste presentare un'agenda politica ambiziosa per le città. Questa agenda dovrebbe fornire una visione chiara per il futuro delle città, esaminando questioni come gli alloggi, l'azione per il clima, la digitalizzazione, la mobilità, l'inclusione sociale e l'uguaglianza.

* Dovreste garantire che vengano prese in considerazione le sfide economiche e sociali specifiche delle isole, come gli alloggi, i trasporti, la gestione delle acque e dei rifiuti, e continuare ad affrontare le sfide delle regioni ultraperiferiche.

* Vorrei che aumentasse la visibilità dei progetti dell'UE. Mi aspetto che visitiate i progetti, sensibilizziate l'opinione pubblica, rafforziate la comunicazione e parliate con le persone sul campo per capire come possiamo migliorare l'attuazione e rispondere meglio alle loro esigenze.

* Nell'ottica di facilitare la riunificazione di Cipro, attraverso il Programma di aiuti, dovreste continuare a rafforzare le condizioni sociali ed economiche della comunità turco-cipriota e monitorare l'attuazione del regolamento sulla linea verde.

* Vorrei che lavoraste per sostenere le regioni di confine orientali più colpite dall'aggressione russa, per affrontare le loro sfide specifiche e sostenerle nel riorientamento dell'economia locale.

* Vorrei che rifletteste sul futuro della politica di coesione in un'Unione più ampia e su come accelerare la convergenza istituzionale per i Paesi candidati. In questo contesto, contribuirete anche alle revisioni politiche pre-allargamento.



Su tutti questi temi lavorerete sotto la mia guida. La Direzione generale per la Politica regionale e urbana la sosterrà nel lavoro relativo al suo portafoglio sulla politica di coesione, lo sviluppo regionale e le città.



Come procedere

Le azioni elencate in questa lettera daranno forma al Suo lavoro. Tuttavia, dovremo completarle e adattarle man mano, e a questo proposito conto sulle vostre idee e competenze. Oltre alle riunioni del Collegio e alle nostre continue discussioni, vi inviterò ogni sei mesi a un incontro strutturato per discutere dei progressi e delle sfide da affrontare per portare a termine la vostra missione.



In considerazione dell'evoluzione delle priorità politiche, la Commissione deve rimanere agile nell'assegnare il personale dove è più necessario. Mi aspetto che svolgiate un ruolo collegiale in questo senso, collaborando con i vostri servizi per individuare le efficienze e contribuendo agli sforzi di ridistribuzione aziendale in tutta la Commissione.

Data l'entità delle sfide e le numerose questioni che abbiamo in serbo, dobbiamo preparare la sua audizione per prendere contatto con i suoi futuri servizi e mi auguro di lavorare a stretto contatto per l'Europa.



Cordiali saluti,

Dott.ssa Ursula von der Leyen

Presidente della Commissione europea