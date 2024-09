C'è stata una grande esplosione nel centro di Colonia. Cosa sappiamo fin qui

Un ordigno è esploso accanto alla discoteca Vanity nella zona di Hohenzollernring, area della movida della città. Un addetto alle pulizie è rimasto ferito in modo grave

C'è stata un'esplosione nel centro di Colonia: danneggiato l'ingresso di una discoteca nella zona di Hohenzollernring, area della movida della città sul Reno. Un addetto alle pulizie è rimasto ferito in modo grave ed è ricoverato in ospedale. Intorno alle 6 di lunedì mattina, secondo Wdr (l'emittente radiotelevisiva pubblica locale), un ordigno è esploso accanto alla discoteca Vanity. La detonazione ha provocato la caduta dei pannelli del soffitto nella zona d'ingresso dell'edificio e ha mandato in freantumi i vetri delle finestre.

La zona, chiusa tra Rudolfplatz e Friesenplatz per "un'importante operazione" di polizia, è stata riaperta. La polizia non ha ancora fornito alcuna informazione sulle possibili ragioni dell'esplosione. Le indagini vengono condotte in tutte le direzioni. Il caso tuttavia ricorda una serie di attacchi simili contro edifici residenziali e commerciali nel Nord Reno-Westfalia. Molti di questi sarebbero attribuibili a un gruppo di narcotrafficanti olandese, e si dice sullo sfondo ci sia un conflitto con gli spacciatori della Renania.

“Questo è terrore. Qualcuno ha fatto esplodere una bomba, anche se doveva aver visto che c'erano delle persone. Stimiamo danni per un valore di 100 mila euro", ha dichiarato alla Bild il proprietario dell’edificio.