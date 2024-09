Harris vs Trump: ovvero Barbie contro Oppenheimer

Come un film? La politica vacua di Kamala e la retorica apocalittica di The Donald

Mi dispiace. Ho già visto questo film. O meglio, entrambi questi film. L’anno scorso. Da una parte, è: ‘Sono una ragazza Barbie in un mondo di Barbie’. E dall’altra, è: ‘Ora sono diventato Morte, la distruttrice di mondi’. Tranne per il fatto che questo non è Barbie contro Oppenheimer, il grande dilemma degli spettatori del 2023. Sono le elezioni presidenziali del 2024”. Così scrive Niall Ferguson sul Mail on Sunday. “Da quando Kamala Harris ha sostituito Joe Biden come candidato democratico alla presidenza, gli architetti della sua campagna sono riusciti a creare la loro Dream House. L’interno della Democratic National Convention di Chicago la scorsa settimana non era rosa bubblegum, ma in termini di contenuto politico era una festa in piscina. ‘Perché la nuova politica della gioia di Kamala Harris è il modo migliore per combattere il fascismo’ titolava la rivista Rolling Stone (mi chiedo quale organo di propaganda liberal rischierà ‘Forza attraverso la gioia’? Presto, qualcuno dica loro che era uno slogan nazista). Mentre Kamala legge battute scritte, assume pose messe in scena e rilascia solo un’unica intervista soporiferamente softball in una campagna di vacuità insuperata nella storia della politica americana, sull’altro schermo abbiamo un docudrama diverso: l’energia oscura e fissile di Donald Trump, che fa rivivere la sua visione da incubo della carneficina americana e la porta a livello globale. L’intervista di Harris alla CNN di giovedì sera è stata una serie di Barbie-ismi. ‘Le persone sono pronte per un nuovo modo di procedere’, ha detto. Anche se ovviamente il vecchio modo, ricordate il presidente Joe Biden, era anche ‘trasformativo’. Al contrario, l’intervista di Trump con Elon Musk di due settimane fa è stata molto Oppenheimer, non solo per il tono, ma perché uno dei suoi temi centrali era il rischio di una guerra nucleare. ‘La minaccia più grande non è il riscaldamento globale’, ha detto Trump a Musk. ‘La minaccia più grande è il riscaldamento nucleare perché ora abbiamo cinque paesi che hanno una significativa potenza nucleare... lasciatemi dire che può portare alla terza guerra mondiale’. La prospettiva di annientare intere città ha fatto pensare a Oppenheimer al momento del Bhagavad Gita, il sacro testo indù, in cui il dio Krishna rivela il suo potere di distruggere il mondo. Il ricordo di quando gli hanno quasi fatto saltare la testa ha anche dato a Trump un sentimento religioso. Eppure la cosa più sorprendente di Trump-Musk è stata l’indignazione palese e poco cristiana dell’ex presidente per la minaccia che Harris rappresenta ora per lui. ‘È terribile’, si è lamentato verso la fine della conversazione. Anche se detesti Trump, puoi capire la sua frustrazione. È stato colpito sette settimane fa ed è balzato in piedi urlando, ‘Combatti! Combatti! Combatti!’ - ricordando l’immagine iconica di sei marines americani che issano la bandiera sull’isola di Iwo Jima. Confrontalo con il ritratto incredibilmente lusinghiero del Time della candidata democratica come principessa Disney, che guarda serenamente verso un futuro di gioia americana per questioni governative. Parlando con Musk, Trump si è attenuto principalmente ai suoi punti di discussione: immigrazione illegale; inflazione, che sta ‘mangiando vivi [gli americani]’; e la debole politica estera. Se si eliminano le solite esagerazioni e semplificazioni, non si può negare che stia affrontando i problemi giusti.

C’è stata un’ondata di immigrazione illegale al confine meridionale dal 2020. C’è stata una raffica di aumenti dei prezzi, culminata in un’inflazione dei prezzi al consumo del 9 percento due anni fa. E i fallimenti di deterrenza dell’amministrazione Biden sono innegabili: in Afghanistan, Ucraina e Medio Oriente. Il problema è che le soluzioni di Trump ai problemi che identifica non sono plausibili. La deportazione di decine di milioni di residenti statunitensi senza documenti non avverrà mai. ‘Drill, baby, drill’ - il suo slogan a sostegno dell’aumento della produzione di petrolio e gas degli Stati Uniti, incluso il fracking - è una soluzione dubbia a un problema di inflazione che si è ritirato. E rilanciare la deterrenza americana è difficile da immaginare senza un aumento significativo della spesa militare, il che, a sua volta, è difficile da immaginare se Trump rispetta il suo impegno di rendere permanenti i tagli fiscali del 2017. Tutto ciò che resta è andare contro il curriculum di Harris, cosa che Trump ha fatto diligentemente, definendola ‘una liberal di San Francisco che ha distrutto San Francisco’ e poi un procuratore generale che ‘ha distrutto la California’. Non che leggerete molto di quel curriculum sulla stampa. Nel profilo di Harris di Charlotte Alter su Time, abbiamo un esempio quasi perfetto di una candidata politica in un mondo di Barbie. ‘All’improvviso’, esclama Alter, Harris ‘sembra essere all’altezza del momento: un ex procuratore che si candida contro un criminale condannato, un difensore dei diritti all’aborto che si candida contro l’uomo che ha contribuito a ribaltare la sentenza Roe contro Wade, un democratico di nuova generazione che si candida contro un repubblicano di 78 anni’. Potreste aver trovato sospetto che Harris abbia ricevuto la nomination su un piatto senza primarie dopo che Biden è stato defenestrato. Non è così che la racconta Alter: ‘Ha ereditato un’infrastruttura di campagna e un curriculum politico dal suo predecessore, ma l’energia è tutta sua’. Nella sequenza iniziale del film di Barbie, tutti gli amici vacui della bambola vuota la lodano in modo vuoto. Vi suona familiare? Il segretario dei trasporti democratico Pete Buttigieg: ‘Non credo che nessuno si aspettasse che fosse così impeccabile’. Per usare le parole di Will Ferrell, che interpreta l’amministratore delegato della Mattel nel film Barbie: ‘Vendiamo sogni, immaginazione e scintillio. E quando pensi allo scintillio, cosa pensi dopo? Un’agenzia femminile’. Questa è la campagna di Harris in poche parole. Gli spettatori ricorderanno che Barbie ha schiacciato Oppenheimer al botteghino statunitense per un fattore di circa due. Guarda gli ultimi sondaggi o gli ultimi dati di mercato delle previsioni e sei tentato di concludere che Harris infliggerà lo stesso tipo di sconfitta a Trump. D’altra parte, nella politica statunitense come a Hollywood, vincere il voto popolare non è ciò che conta. Oppenheimer, dopotutto, ha vinto sette Oscar a marzo. Barbie ne ha vinto solo una, per la migliore canzone originale. Sì, Harris ora è in testa a Trump nel voto popolare e ha preso il sopravvento in diversi stati indecisi in cui Trump era in vantaggio su Biden. Ma non abbastanza, nonostante il modello dello statistico statunitense Nate Silver preveda che Harris batterà Trump, per essere sicura della vittoria agli Oscar del Collegio Elettorale. Perché ricordo la probabilità di vittoria che Silver diede a Hillary Clinton alla vigilia delle elezioni del 2016 (71,4 percento). Mancano ancora nove settimane, e gli americani sono tutt’altro che lunatici. In effetti, Barbie e Oppenheimer esemplificano i poli degli sbalzi d’umore americani. Solo poche settimane fa, tutti parlavano dell’esuberante convention repubblicana di Milwaukee. che abbiamo avuto un giorno senza notizie? Tre cose dovrebbero preoccupare la campagna di Harris. Innanzitutto, l’inflazione potrebbe essere in calo, ma il mercato del lavoro sta mostrando i primi segnali di rallentamento e ciò sarà particolarmente doloroso in quegli stati indecisi, Pennsylvania e Wisconsin. Il primo contributo di Harris al dibattito sulla politica economica è stato rivelatore. Parlando in North Carolina ha promesso ‘il primo divieto federale di speculazione sui prezzi dei prodotti alimentari’. Sarebbe difficile pensare a una prova più forte che Harris è una progressista. Anche il Washington Post è rimasto sgomento. ‘Se il tuo avversario afferma che sei un comunista’, ha scritto Catherine Rampell, ‘forse non iniziare con un programma economico che può (correttamente) essere etichettato come controllo federale dei prezzi’. Rampell ha rapidamente ritrattato. Il prossimo passo è la geopolitica. Come ha recentemente detto l’ex primo ministro israeliano Naftali Bennett a Bret Stephens, l’Iran non è solo la piovra i cui tentacoli terroristici si estendono attraverso il Medio Oriente. È anche ‘uno stato- soglia nucleare’.

La regione è sull’orlo di un’altra guerra, questa volta tra Israele e Hezbollah. Ma l’unico contributo di Harris finora è stato quello di allontanare il governo degli Stati Uniti ancora di più dal sostenere il diritto di autodifesa di Israele di quanto non si fosse già mosso sotto Biden. Nel frattempo, il mantra dell’amministrazione Biden-Harris sulla de-escalation non viene più ascoltato a Kiev. Lo sviluppo più straordinario dell’estate è stato sicuramente l’invasione ucraina della Russia. Devo ancora darmi un pizzicotto quando vedo le foto delle truppe ucraine che prendono prigionieri russi vicino a Kursk. Non era esattamente ciò che Putin ha detto lo avrebbe portato a usare le sue armi nucleari?

Infine, c’è la sicurezza interna. Mentre sono in coda all’aeroporto apparentemente senza senso, gli americani non sono molto interessati allo Stato islamico del Khorasan (ISIS-K), l’affiliato dell’ISIS in Afghanistan e Pakistan. Ma l’ISIS-K è interessato a uccidere americani e la mancanza di controlli efficaci sul confine meridionale degli Stati Uniti è quasi certamente sfruttata da questo e altri gruppi.

C'era, in effetti, un certo cupo simbolismo nel fatto che, all'inizio di questo mese, è stato scoperto a Vienna un complotto terroristico diretto contro un concerto di Taylor Swift, i cui abiti da palcoscenico devono almeno un po’ a Barbie. Perché non viviamo in un mondo di Barbie. Viviamo in un mondo di armi nucleari e altri strumenti di distruzione di massa. Questa elezione potrebbe essere finita per i giornalisti che si sono iscritti acriticamente per diffondere le vibrazioni per la campagna di Harris. Ma per gli elettori nel mondo reale, sicuramente non lo è. Che ci piaccia o no, viviamo nel mondo di Oppenheimer, con la differenza che il prossimo Progetto Manhattan, la militarizzazione dell'intelligenza artificiale, non sarà il tipo di programma governativo che i democratici amano ancora. Sarà probabilmente gestito da Elon Musk”.

(Traduzione di Giulio Meotti)