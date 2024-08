Il progresso è possibile, ma non garantito. Il discorso di Hilary Clinton 

"Per i prossimi 78 giorni dobbiamo lavorare più duramente che mai. Dobbiamo respingere i pericoli che Trump e i suoi alleati rappresentano per lo stato di diritto e il nostro stile di vita. Non distraetevi o non compiacetevi. Siate fieri paladini della verità e del paese che tutti amiamo". Il discorso dell'ex first lady alla convention di Chicago

Traduciamo ampi stralci del discorso pronunciato dall’ex candidata democratica alla presidenza americana, Hillary Clinton, nella prima serata della Convention democratica a Chicago.





(...) C’è molta energia in questa sala, proprio come in tutto il paese. In America sta succedendo qualcosa, lo si può sentire. Qualcosa per cui abbiamo lavorato e sognato a lungo. (...) Nel 1984 ho portato mia figlia a vedere Geraldine Ferraro, la prima donna candidata alla vicepresidenza. Se possiamo fare questo, disse Gerry, possiamo fare qualsiasi cosa. E poi c’è stato il 2016, quando è stato l’onore della mia vita accettare la candidatura del nostro partito alla presidenza. E quasi 66 milioni di americani hanno votato per un futuro in cui non ci sono limiti ai nostri sogni. Poi, ci siamo rifiutati di rinunciare all’America. Milioni di persone hanno marciato. Molti si sono candidati. Abbiamo tenuto gli occhi puntati sul futuro.



Bene, amici miei, il futuro è qui. Vorrei che mia madre e la madre di Kamala potessero vederci. Direbbero sicuramente: “Andate avanti”. Le famiglie che si costruiscono una vita migliore, i genitori che si sforzano di permettersi l’assistenza all’infanzia, i giovani che lottano per pagare l’affitto: tutti ci chiedono di andare avanti. Quindi, con fiducia reciproca e gioia nei nostri cuori, mandiamo Kamala Harris e Tim Walz alla Casa Bianca. La storia della mia vita e del nostro paese è che il progresso è possibile, ma non garantito. Dobbiamo lottare per ottenerlo e non arrenderci mai. C’è sempre una scelta. Andare in avanti o tirarci indietro, unirci come popolo o dividerci in noi contro loro? Questa è la scelta che dobbiamo affrontare in queste elezioni. Kamala ha il carattere, l’esperienza e la visione per portarci avanti. Conosco il suo cuore e la sua integrità. (...) Come presidente, quindi, ci coprirà sempre le spalle e si batterà per noi. Si batterà per ridurre i costi per le famiglie che lavorano duramente, per spalancare le porte a posti di lavoro ben pagati. E sì, ripristinerà il diritto all’aborto in tutta la nazione. (...) Come pubblico ministero, Kamala ha arrestato assassini e trafficanti di droga. Non si fermerà mai nella difesa della nostra libertà e sicurezza. Donald Trump si è addormentato durante il suo stesso processo. E quando si è svegliato, ha fatto la sua storia: è stato il primo a candidarsi alla presidenza con 34 condanne penali. Ma sappiamo anche che Kamala, in qualità di vicepresidente, si è seduta nella situation room e ha difeso i valori dell’America. So cosa ci vuole e posso dirvi che come comandante in capo, non invierà lettere d’amore ai dittatori. Difenderà la democrazia e la nostra Costituzione e proteggerà l’America dai nemici stranieri e nazionali.



Il suo primo giorno in tribunale, Kamala ha pronunciato cinque parole che ancora la guidano: “Kamala Harris, per il popolo”. Questo è qualcosa che Donald Trump non capirà mai. Quindi non c’è da sorprendersi che stia mentendo sul curriculum di Kamala, che si faccia beffe del suo nome e della sua risata. Vi suona familiare? Ma ora è in fuga, e a prescindere da ciò che dicono i sondaggi, non possiamo mollare. Non possiamo lasciarci trascinare in cospirazioni folli. Dobbiamo lottare per la verità. Dobbiamo lottare per Kamala come lei lotterà per noi. Perché sapete una cosa? Ci vuole ancora un villaggio per crescere una famiglia, guarire un paese e vincere una campagna elettorale. E l’America ha bisogno di ognuno di noi, della nostra energia, dei nostri talenti, dei nostri sogni. Non stiamo solo eleggendo un presidente. Stiamo risollevando la nostra nazione. Stiamo aprendo la promessa dell’America a tutti. Insieme, abbiamo aperto molte crepe nel soffitto di vetro più alto e più duro. E stasera, stasera siamo così vicini a sfondarlo una volta per tutte.



Voglio dirvi cosa vedo attraverso tutte quelle crepe e perché è importante per ognuno di noi. Cosa vedo? Vedo la libertà. Vedo la libertà di prendere decisioni autonome sulla nostra salute, sulle nostre vite, sui nostri amori, sulle nostre famiglie. La libertà di lavorare con dignità e di prosperare, di praticare o meno il nostro culto. Di parlare liberamente e onestamente delle nostre idee. Vedo la libertà dalla paura e dall’intimidazione, dalla violenza e dall’ingiustizia, dal caos e dalla corruzione. Vedo la libertà di guardare i nostri figli negli occhi e dire: “In America, potete arrivare fino a dove il vostro duro lavoro e il vostro talento vi porteranno”, e dire sul serio. E sapete una cosa? Dall’altra parte di quel soffitto di cristallo c’è Kamala Harris che alza la mano e presta giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Perché, amici miei, quando una barriera cade per uno di noi, cade, cade e spiana la strada a tutti noi.



Quindi, per i prossimi 78 giorni, dobbiamo lavorare più duramente che mai. Dobbiamo respingere i pericoli che Trump e i suoi alleati rappresentano per lo stato di diritto e il nostro stile di vita. Non distraetevi o non compiacetevi. Parlate con i vostri amici e vicini. Fate volontariato. Siate fieri paladini della verità e del paese che tutti amiamo. Voglio che i miei nipoti e i loro nipoti sappiano che ero qui in questo momento, che eravamo qui e che eravamo con Kamala Harris in ogni fase del cammino. Questo è il nostro momento, America. Questo è il momento in cui ci alziamo in piedi. Questo è il momento in cui ci facciamo strada. Il futuro è qui. È alla nostra portata. Andiamo a conquistarlo.