Il presidente Lula sui social: "Sembra che tutti i passeggeri siano morti". Il volo 2283 doveva atterrare a San Paolo ma per cause ancora da accertare è precipitato su una zona residenziale del quartiere di Vinhedo

Aereo di linea precipita in Brasile, a bordo 62 persone: "Nessun sopravvissuto"

Un aereo passeggeri è precipitato in un complesso residenziale nel quartiere di Vinhedo, nella città di San Paolo in Brasile. Secondo quanto riferisce la compagnia aerea Voepass Linhas Aereas, si tratta del volo 2283, un ATR-72 partito da Cascavel, nello stato del Paranà, e diretto a Guarulhos, l'aeroporto di San Paolo. Dalle prime informazioni, a bordo erano presenti 62 persone, quattro dell'equipaggio e 58 passeggeri.



#URGENTE | Impresionante video del momento en que el vuelo 2283 de Voepass se estrelló en Sao Paulo, Brasil. No hay información de la cifra de victimas. pic.twitter.com/wljmH6gyoN — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) August 9, 2024



L'incidente si è verificato poco dopo le 13 (ora locale) e l'aereo sarebbe caduto su un quartiere residenziale, colpendo alcune case. Secondo quanto riferisce il presidente Luiz Inácio Lula da Silva sui social non ci sarebbero sopravvissuti tra chi era a bordo del velivolo. La compagnia aerea ha fatto sapere che "stanno utilizzando tutti i mezzi a disposizione per sostenere le persone coinvolte, ma non conosciamo ancora le condizioni di chi si trovava a bordo".



Uma notícia muito triste. Toda minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. pic.twitter.com/eb47itDbe8 — Lula (@LulaOficial) August 9, 2024



Numerosi video pubblicati sul web mostrano una vasta area del quartiere alle fiamme e pezzi dell'aereo che hanno preso fuoco. Gli ospedali della zona si stanno adoperando ad accogliere i feriti e le vittime.