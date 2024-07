Attentato a Trump, da Biden a Xi: tutte le reazioni

Biden: "Non c'è posto per questo tipo di violenza in America". Von der Leyen: "Profondamente scioccata". Il presidente cinese Xi Jinping esprime "solidarietà". "La violenza politica non ha posto nelle nostre democrazie", afferma il segretario generale della Nato Stoltenberg. Ironia da Mosca: "Soldi a polizia invece di armi a Kiev"

Numerose le reazioni del mondo politico internazionale all'attentato subìto da Donald Trump.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato: "Sono felice di sapere che è al sicuro e sta bene. Prego per lui, per la sua famiglia e per tutti i presenti al comizio. Non c'è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come nazione per condannarla".

"Sono profondamente scioccata dalla sparatoria avvenuta durante il comizio elettorale dell'ex presidente Trump. Auguro a Donald Trump una pronta guarigione e porgo le mie condoglianze alla famiglia della vittima innocente", ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. "La violenza politica - ha aggiunto - non ha posto in una democrazia".

"Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso la sua solidarietà all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in seguito alla sparatoria avvenuta al comizio in Pennsylvania". Lo ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota spiegando che la Cina sta seguendo con attenzione l'accaduto.

"I miei pensieri vanno al presidente Donald Trump, vittima di un tentativo di omicidio", scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron. "Gli invio i miei auguri di pronta guarigione. Uno spettatore è morto, diversi sono rimasti feriti. E' una tragedia per le nostre democrazie. La Francia condivide lo choc e l'indignazione del popolo americano".

Il primo ministro britannico Keir Starmer si è detto "scioccato" dall'attentato all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e ha condannato "ogni forma di violenza politica" nella sua prima reazione all'attacco. "Siamo scioccati dalle scene al comizio del presidente Trump in Pennsylvania", ha dichiarato il portavoce del nuovo leader laburista. "Condanniamo con la massima fermezza ogni forma di violenza politica e inviamo i nostri migliori auguri al Presidente Trump e alla sua famiglia in questo momento", ha aggiunto il portavoce, secondo una dichiarazione di Downing Street.

''Sono scioccato dal tentato assassinio dell'ex presidente Trump. Gli auguro una pronta guarigione e i miei pensieri sono con le persone colpite. Condanno questo attacco. La violenza politica non ha posto nelle nostre democrazie. Gli alleati della Nato si uniscono per difendere la nostra libertà e i nostri valori''. Lo ha scritto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, su X.

Ironia da parte di Mosca. Rivolgendosi a "coloro che negli Usa votano per la fornitura di armi" al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha denunciato il sostegno a Kiev, che secondo lei ha alimentato "attacchi contro il presidente russo". "Forse sarebbe meglio usare questi soldi per finanziare la polizia americana e altri servizi che dovrebbero garantire la legge e l'ordine negli Stati Uniti?", ha aggiunto, puntando il dito contro le "politiche di incitamento all'odio".

Lo stesso Zelensky ha espresso la sua vicinanza a Trump. "Sono sconvolto nell'apprendere della sparatoria contro l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump al suo comizio in Pennsylvania. Tale violenza non ha giustificazione e non ha posto in nessun luogo del mondo. La violenza non dovrebbe mai prevalere" ha scritto su X. "Sono sollevato nel sapere che Trump è ora al sicuro e gli auguro una pronta guarigione. Le mie condoglianze vanno ai familiari della vittima di questo attacco, un partecipante al comizio", ha continuato. "Estendo il mio appello a mantenersi forti - ha concluso - a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questo evento. Auspico che l'America ne esca più forte".

E' intervenuta anche la premier italiana, Giorgia Meloni: "Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza".