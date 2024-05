Prevedibilità canaglia

Joe Biden ha detto che se Israele entrerà a Rafah, gli Stati Uniti bloccheranno alcune consegne di armi. La dichiarazione viene da un’intervista rilasciata alla Cnn, in cui il presidente americano ha anche commentato l’alto numero di civili morti a Gaza. Le parole di Biden erano rivolte agli Stati Uniti, alla fronda interna del Partito democratico che in modo avventato rema contro la sua rielezione unendosi alle proteste nei campus senza neppure rendersi conto che ostacolare Biden vuol dire favorire Donald Trump. Il capo della Casa Bianca è un grande sostenitore di Israele, non ha mai mollato lo stato ebraico e non ha in mente di farlo. Il governo israeliano non può certo lamentarsi di tutto il sostegno ricevuto dall’Amministrazione Biden. Le parole dette a un pubblico interno hanno però spesso un significato anche fuori e in Israele hanno fatto infuriare.

