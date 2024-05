I soldati di Putin minacciano Kharkiv. Kyiv ha un piano, e le immagini satellitari

Le "prove generali" russe in direzione della seconda città più popolosa d’Ucraina. Ora che sa di quali armi dispone, Kyiv può organizzare la difesa ma non cancellare lo svantaggio

All’alba di ieri i soldati di Putin a Belgorod si sono riversati oltre il confine in quelle che sia gli ucraini sul posto sia i blogger militari russi hanno definito “le prove generali” di un attacco di terra contro Kharkiv. Sono incursioni multiple che servono per portare a casa informazioni, per testare le difese di Kyiv e per provare a stabilire delle teste di ponte. La seconda città più popolosa dell’Ucraina, dove un milione e 300 mila persone vivono bersagliate dalle bombe, che dista soltanto 40 chilometri dalla frontiera con la regione russa di Belgorod, è un obiettivo possibile della prossima offensiva di Mosca. Ieri alle cinque di mattina c’erano almeno tre colonne di carri armati a un chilometro oltre il confine, posizionate in direzione di Kharkiv.