Edmundo González Urrutia è il candidato che sfiderà il regime di Maduro

Sarà dunque Edmundo González Urrutia, 74 anni, già ambasciatore in Algeria e in Argentina, il candidato della Piattaforma unitaria democratica della opposizione venezuelana alle presidenziali del 28 luglio. “È una situazione molto difficile, ma dobbiamo rimanere calmi”, ha detto al Foglio Corina Yoris, 80 anni, docente universitaria di filosofia, che il 22 marzo era stata designata come candidata unitaria. L’indicazione era arrivata da María Corina Machado: che aveva ottenuto il 92,35 per cento dei voti alle primarie della Piattaforma unitaria democratica dell’opposizione al regime di Nicolás Maduro, lo scorso 22 ottobre. Machado è stata però inabilitata a candidarsi, con un procedimento amministrativo senza alcuna condanna penale. Poi anche a Corina Yoris è stato impedito di candidarsi: malgrado su di lei non ci sia nessuna inabilitazione, e malgrado gli accordi di Barbados sottoscritti il 17 ottobre tra governo e opposizione con la mediazione norvegese.



