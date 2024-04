Colpita una base militare filo-iraniana in Iraq: ci sono morti e feriti

Tel Aviv e il Pentagono hanno smentito l'attacco. Ma in risposta la resistenza iraniana nel paese ha annunciato il lancio di droni verso lo stato ebraico al confine con Egitto e Giiordania

Un raid aereo in Iraq ha colpito nella notte una base militare che ospita truppe dell'esercito ed ex paramilitari filoiraniani di Hachd al Chaabi, integrati nelle forze regolari irachene. Secondo fonti di sicurezza irachene, che non hanno specificato la provenienza dell’attacco, il raid avrebbe provocato almeno un morto e otto feriti.

“Se Israele vuole fare altro avventurismo e agire contro gli interessi dell'Iran, la prossima risposta sarà immediata e al massimo livello", ha commentato ai microfoni di Nbc il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, a seguito dell’attacco sul territorio iracheno.

Smentite immediate sono arrivate sia dal Pentagono (gli Stati Uniti "oggi non hanno condotto attacchi aerei in Iraq”), sia da Israele, secondo fonti riportate dalla Cnn.

Con un video la resistenza iraniana in Iraq ha annunciato di aver lanciato alcuni droni contro "un obiettivo vitale" a Eliat, nel sud di Israele, al confine tra Egitto e Giordania. "L'attacco - afferma il gruppo che riunisce una serie di forze irachene filoiraniane - è la risposta alla violazione della sovranità irachena da parte del nemico sionista e al suo attacco contro le Forze di Mobilitazione Popolare irachene”.