Rimedi americani per la generazione ansiosa

Nella settimana in cui esce “The Anxious Generation”, nuovo saggio dello psicologo statunitense Jonathan Haidt sui danni alla salute mentale dei più giovani causati dai social, il governatore della Florida Ron DeSantis ha firmato una legge per vietare ai minori di 14 anni l’utilizzo di questi servizi. La nuova norma richiede tra le altre cose alle aziende di social media di “terminare” i profili degli utenti under 14 e degli under 16 che non hanno il consenso dei genitori.

