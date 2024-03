Non sono più quello giusto. Le dimissioni del taoiseach irlandese Varadkar

Nell’annunciare la notizia totalmente inattesa delle sue dimissioni, a poche settimane dal voto europeo e a meno di un anno dalle elezioni generali, il taoiseach irlandese Lao Varadkar ha lasciato scivolare una piccola eredità di ottimismo ai giovani a cui, dall’alto dei suoi quarantacinque anni e 41 per cento di approvazione, può parlare con familiarità: “Nonostante le sfide, raccomando con tutto il mio cuore una carriera in politica a chiunque ci stia pensando”. Per il resto, in un sentito discorso davanti al palazzo del governo di Dublino, suo ufficio negli ultimi sette anni, con una pausa di due, Varadkar, con la voce rotta, ha spiegato le ragioni del suo addio, “personali e politiche, ma soprattutto politiche”, giunte dopo un bel po’ di introspezione: non sono più la persona giusta, “parte della leadership sta nel sapere quando è tempo di passare il testimone” e ci vuole qualcuno “in una posizione migliore” per permettere al Fine Gael di crescere e di continuare a governare.

