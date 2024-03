La filosofa di sinistra ma politicamente scorretta ammessa all'Academie française

Ieri è entrata ufficialmente a far parte dell’Academie française la filosofa Sylviane Agacinski. Si tratta di un ingresso molto importante, e non solo perché le donne ammesse all’Academie sono ancora poche, ma perché Agacinski è una pensatrice coraggiosa e anticonformista, che ha pagato in varie occasioni il suo essere politicamente scorretta, cioè essere una intellettuale di sinistra che non condivide molte idee “progressiste” accettando, nei confronti di questioni fondamentali, anche di pronunciare giudizi affini a quelli della destra. Posizione che l’ha resa bersaglio di molte critiche e l’ha in parte costretta all’isolamento. Il suo ingresso nel prestigioso consesso rivela che il mondo intellettuale francese sa riconoscere il vero valore delle persone e non è intellettualmente fazioso, o almeno così fazioso come invece purtroppo è quasi sempre quello italiano.



