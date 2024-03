L'ultimo appello ai giovani in Cisgiordania: il Ramadan è l'ora del vostro jihad. Il primo non aveva funzionato

Tulkarem, Cisgiordania. Sul bordo opposto della strada, oltre l’asfalto divelto e i cavi elettrici penzolanti, c’è un ventenne con la mano destra amputata e la kefiah rossa che protesta perché non potrà andare a pregare alla moschea di al Aqsa adesso che è cominciato il mese santo per l’islam. Con lui ci sono un gruppetto di giovani vestiti di nero e un ragazzo di ventidue anni con la testa rasata che è stato liberato oggi dopo due anni passati in una prigione israeliana “per un’azione patriottica”, dice, e violenta di cui non vuole parlare. Alcuni di quelli vestiti di nero portano una fascia sulla testa con stampati sopra versetti del Corano e tutti sparano verso il cielo per fare una festa a chi è appena uscito di galera. Gridano il nome del fratello diciannovenne del ragazzo con la testa rasata, che è morto sotto la bomba sganciata da un drone in uno dei diciotto raid israeliani che ci sono stati a Tulkarem dal 7 ottobre: “Si chiamava Samer, che significa lucente come il sole”. I ragazzini della zona hanno cucito tra loro grandi teli neri di plastica e poi li hanno appesi, legandoli alle finestre in modo che andassero da una palazzina a quella di fronte coprendo la strada così che i droni israeliani non possano vedere gli uomini armati mentre si spostano da un punto a un altro nei vicoli. Sotto i teli neri sventolano due bandiere verde brillante di Hamas.

