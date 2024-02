La scarcerazione di Thaksin Shinawatra è l'ennesimo colpo di scena thailandese

Bangkok. “I Due Regni”. Se fosse una delle serie televisive tanto in voga in sud–est asiatico, la puntata del 18 febbraio segnerebbe la fine dell’ultima stagione. Alle prime luci di domenica, in una Bangkok soffocata dall’inquinamento, l’ex premier Thaksin Shinawatra, 74 anni, l’uomo che nel momento del suo massimo potere era stato definito il Berlusconi thailandese, è uscito in libertà condizionale dal Police General Hospital dov’era detenuto e si è trasferito nella “grandeur” di Chan Song, sua residenza di Bangkok. Un’ipotetica serie che per soddisfare il crescente spirito di Khwampenthai, thailandesità, si richiamerebbe al romanzo nazionale: “Quattro Regni”, la storia di una fanciulla le cui vicende s’intrecciano a quelle dei sovrani della dinastia Chakri da Rama V a Rama VII, da metà Ottocento a metà Novecento, dalla monarchia assoluta a quella costituzionale.



