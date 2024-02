Così la brigata alleata dell'Iran che bombarda gli americani dice: adesso non attacchiamo più

A sorpresa la milizia amica di Teheran responsabile della maggioranza degli attacchi contro i soldati americani dal 7 ottobre a oggi ha promesso che non colpirà più gli Stati Uniti in medio oriente. La lettera con cui Kataib Hezbollah – la Brigata del partito di Dio – ha comunicato la decisione è stata scritta a denti stretti: “Abbiamo fatto tutto da soli e i nostri fratelli dell’Asse della resistenza, soprattutto in Iran, non sono informati di come portiamo avanti la nostra opera di jihad. E spesso si oppongono alle pressioni che facciamo contro le forze di occupazione americane qui in Iraq e in Siria. Quindi annunciamo la sospensione delle operazioni militari”.

