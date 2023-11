Occhio: Edi Rama non è quel che sembra, ci dice il parlamentare Shehaj

“Quello che in occidente vedete come un primo ministro illuminato e occidentale, qui in Albania si comporta da piccolo despota balcanico”, dice al Foglio il parlamentare Agron Shehaj, uno dei volti del conservatorismo del paese. "E non ha nessun interesse a portare Tirana nell'Ue"

“Quello che in occidente vedete come un primo ministro illuminato e occidentale, qui in Albania si comporta da piccolo despota balcanico”, dice al Foglio il parlamentare Agron Shehaj, 45 anni, uno dei volti del conservatorismo del paese e membro del partito d’opposizione, il Partito democratico. Secondo Shehaj, l’accordo tra il primo ministro albanese Edi Rama e la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, per permettere all’Italia di allestire e gestire almeno due centri per migranti su territorio albanese, “è tecnicamente molto difficile. Va detto che io sono un ex immigrato in Italia: sono arrivato nel vostro paese nel 1991, e non posso che essere d’accordo con qualunque forma di collaborazione che possa aiutare l’Italia nella gestione dei migranti e a garantire i diritti a chi arriva. Su questo non c’è dubbio”. Il problema è più tecnico, e riguarda la cessione di sovranità che dovrebbe essere garantita: “La questione della giurisdizione sul territorio albanese è fondamentale, perché la Costituzione garantisce l’integrità territoriale: come si fa a rinunciare alla sovranità su una parte, seppur piccola, del proprio territorio?”.