Il confine elettorale polacco

La campagna elettorale polacca è tutta spostata lungo i confini della nazione. Il PiS, il partito che governa dal 2015 e che vorrebbe ottenere un terzo mandato consecutivo, sta provando a miscelare argomenti populisti per recuperare il voto degli agricoltori – mostrando che il sostegno all’Ucraina continua ma sul grano e in parte sulle armi viene prima la Polonia – e per spaventare i polacchi con un argomento usato ormai in diverse campagne elettorali: i migranti.

