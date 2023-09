Epurato per una scappatella: il ministro degli Esteri sparito in Cina aveva forse amante e figlio in America

Dopo le indiscrezioni secondo cui Li Shangfu, il ministro della Difesa cinese scomparso ormai da tre settimane, sarebbe sotto inchiesta del governo di Pechino per corruzione, ieri sono state pubblicate alcune notizie sull’altro ministro cinese che ha inaugurato l’ultimo ciclo di “scomparse” misteriose nella cerchia della leadership del Partito comunista cinese. Qin Gang, fedelissimo di Xi Jinping, poco dopo essere stato nominato ministro degli Esteri era sparito dalla scena pubblica, senza che nessuno desse spiegazioni, per poi essere rimosso dall’incarico lo scorso luglio, sempre senza alcuna spiegazione. Dopo mesi di silenzio sulle motivazioni della sua epurazione, ieri un’esclusiva del Wall Street Journal, che cita un’indagine interna del Partito , ha rivelato alcuni dettagli: Qin Gang avrebbe avuto una relazione extraconiugale durante il suo incarico precedente d ambasciatore di Pechino a Washington, e il motivo formale dato agli alti funzionari cinesi per il suo licenziamento sarebbe stato quello di “problemi nello stile di vita” – un eufemismo nel Partito comunista cinese per indicare una “cattiva condotta sessuale”.

