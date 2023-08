La giustizia delle due Americhe, Biden contro Trump

Il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, ha nominato David Weiss special counsel per indagare sulle vicende giudiziarie di Hunter Biden, figlio del presidente americano. I repubblicani hanno spinto molto per un’inchiesta sugli affari internazionali di Hunter Biden, secondo Garland l’inchiesta è entrata in una nuova fase e ha aggiunto: “La nomina del signor Weiss rafforza per il popolo americano l’impegno del dipartimento di Giustizia per l’indipendenza e la responsabilità in questioni particolarmente delicate”. Le elezioni presidenziali del 2024 e la campagna elettorale che le precederà saranno un ibrido poco promettente per l’America tra politica e giustizia con i processi all’ex presidente americano, Donald Trump, da una parte e le inchieste su Hunter Biden dall’altra. Il processo che vuole vedere un’America, da un lato, e quello che vuole vedere l’altra America da quello opposto.

