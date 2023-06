Zelensky sulla rivolta di Prigozhin: "La debolezza della Russia ora è evidente"

"Ora c'è così tanto caos che nessuno può più nasconderlo", scrive il presidente ucraino per commentare la marcia della Wagner verso Mosca. Si sta sgretolando la propaganda filorussa

"Chi scelga la via del male distrugge sé stesso. Chi invia le truppe per distruggere la vita di un altro paese e non può impedire loro di fuggire e tradire quando quella vita oppone resistenza. Chi terrorizza con i missili, e quando questi vengono abbattuti, si umilia a ricevere i droni Shahed. Chi disprezza gli esseri umani e ne getta centinaia di migliaia in una guerra, per poi barricarsi nella regione di Mosca per difendersi da coloro che lui stesso ha armato. Per molto tempo la Russia ha usato la propaganda per mascherare la sua debolezza e la stupidità del suo governo. E ora c'è così tanto caos che nessuna bugia può più nasconderlo. E tutto questo è una persona, che ancora e ancora evoca il 1917, sebbene non sia in grado di provocare nient'altro che questo". È questo il commento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla ribellione di Evgeni Prigozhin in marcia verso Mosca.

In un lungo post sui social Zelensky dice: "La debolezza della Russia è evidente. E' una debolezza su vasta scala. E più a lungo la Russia mantiene le sue truppe e mercenari sulla nostra terra, più caos, strazio e problemi avrà per sé in seguito. È anche ovvio. L'Ucraina è in grado di proteggere l'Europa dalla diffusione del male e del caos russi. Manteniamo la nostra resilienza, unità e forza. Tutti i nostri comandanti, tutti i nostri soldati sanno cosa fare. Slava Ukraini!"