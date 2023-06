A Parigi la sfida per Expo 2030 è Gualtieri vs Psy

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha portato a Parigi l’artiglieria pesante: per la presentazione della candidatura ufficiale della città di Busan all’Expo 2030, ieri, è arrivato con la super popstar Psy, quello di “Gangnam Style”, il rapper che ha portato il K-pop, la musica sudcoreana, a diventare il fenomeno globale che è oggi. Per fare un facile paragone sulle aspettative che ci sono in Corea del sud su Expo2030, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ieri a Parigi accompagnata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Che suona la chitarra molto bene, a quanto pare, ma non riempie gli stadi come Psy.

