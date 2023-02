Mariupol oggi, dopo un anno di guerra

“Ero in mezzo alla strada con il naso all’insù a seguire il percorso degli aerei russi per capire cosa, chi, avrebbero fatto sparire questa volta. Non pensavo mi riguardasse: alla centesima bomba a cui sopravvivi, o ti illudi di essere immune e continui a camminare o impazzisci e ti immobilizzi. Io ero alla centesima bomba. La centounesima bomba è caduta a centro metri da me, nel punto verso cui stavo correndo, sulla testa di mia sorella e mia madre”, dice Maria Kutnyakova al Foglio. Alla vigilia di Natale, a Mariupol si è sentita un’esplosione e poi un tonfo con una lunga eco che ha ricordato i rumori che a marzo scorso erano l’abitudine: i combattimenti non c’entravano, i russi stavano demolendo ciò che rimaneva del teatro drammatico regionale e, insieme, le prove scientifiche del loro crimine. Il teatro della strage del 16 marzo 2022, quello con la grande scritta déti, bambini, dipinta con la vernice bianca sull’asfalto davanti alla facciata e sul retro: ogni lettera, in russo, era alta tre metri perché saltasse all’occhio dei piloti di aerei caccia come quello che ci ha sganciato sopra un missile. In quel momento un grattacielo di fumo grigio alto due volte i palazzi accanto si è sollevato sopra i corpi delle vittime e dei sopravvissuti del più grave attacco russo contro civili ucraini in un anno di guerra. C’erano poco più di mille persone e ne sono morte seicento. “Stavo tornando lì, ero uscita solo per andare a prendere del cibo da mio zio. Perché il mio frigorifero, la mia dispensa, il mio appartamento non esistevano più”. Maria si era trasferita nei sotterranei del teatro che funzionavano come rifugio per tutte le famiglie che, come la sua, erano rimaste senza casa. “Sono corsa in direzione delle fiamme mentre delle persone sporche di nero emergevano da sotto terra e correvano. Un cecchino russo ha sparato a una donna già ferita che correva verso l’esterno. Era come aver dato fuoco a un formicaio per far uscire gli insetti e poi schiacciarli, ma gli insetti eravamo noi”. Maria in quel momento ha avuto un attacco di panico che a posteriori ha rivalutato in “illuminazione”, la capacità di processare molte informazioni in fretta. “Sono fuggita dalle persone. Fino a quel momento conoscevo un’altra regola: lontano dai soldati, lontano dalle armi, vicino alle persone. Non perdersi, stare tutti insieme in un ospedale o in un teatro”. Era una regola sbagliata. La guerra russa a Mariupol funzionava in un altro modo: le persone non erano un intralcio tra le armi russe e l’obiettivo, ma l’obiettivo. “Se scappiamo ognuno in una direzione diversa non possono ammazzarci tutti”. Maria ha visto una massa commettere l’errore di fuggire verso uno stesso rifugio, ma non è riuscita a correggerli: “Tutti urlavamo e nessuno ascoltava”. Il nuovo rifugio era la Filarmonica di Mariupol, è stata distrutta dall’artiglieria russa venti minuti dopo.

