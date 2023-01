Un altro italiano a capo di un marchio d'oltralpe: duro colpo per i sovranisti antifrancesi

Francesca Bellettini, Maria Grazia Chiuri, Riccardo Bellini: sono solo alcuni dei nomi ai quali le grandi aziende francesi hanno affidato le loro chiavi. I top manager made in Italy vanno forte in molti settori. Quanto si piacciono Roma e Parigi quando c’entrano business e lusso

La nomina di Pietro Beccari al vertice della più importante maison del lusso francese, Louis Vuitton, non è soltanto un riconoscimento delle qualità di leadership di un manager italiano con una formidabile carriera internazionale alle spalle, il ritorno a casa dopo gli anni (dal 2006 al 2012) in cui è stato vice presidente esecutivo Marketing e Comunicazione per Lv, ma è anche l’ennesimo messaggio al misogallismo imperante tra certi sovranisti nostrani. La schiera di top manager italiani alla guida delle grandi aziende francesi continua ad allungarsi. Lo stesso Beccari, prima di diventare amministratore delegato di Louis Vuitton, lo è stato di Dior. “Ha svolto un lavoro eccezionale per Christian Dior negli ultimi cinque anni”, ha commentato Bernard Arnault, in seguito all’ufficialità della nomina del manager originario della provincia di Parma. “La sua leadership ha accelerato il fascino e il successo di questa iconica maison. Sono certo che Pietro guiderà Louis Vuitton verso il prossimo livello di successo e di desiderabilità”, ha aggiunto il boss di Lvmh, che lo scorso dicembre è diventato l’uomo più ricco del mondo, davanti a Elon Musk.