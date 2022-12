Immigrati spediti come pacchi. La cinica strategia dei governatori anti-immigrazione

Cento immigrati sono stati caricati su due autobus in Texas e sono stati consegnati a duemila chilometri di distanza, a Washington, davanti al Naval Observatory, dove c’è la residenza della vicepresidente americana, Kamala Harris. Era la vigilia di Natale, e i cento immigrati sono stati consegnati come dei pacchi a domicilio, secondo una pratica che ha preso piede tra i governatori repubblicani più critici dell’Amministrazione Biden sul tema dell’immigrazione, il texano Greg Abbott e il floridiano Ron DeSantis. Nel frattempo è arrivata nell’ovest americano una tempesta di neve e gelo che sta facendo molte vittime, cosicché i cento immigrati sono stati scaricati in una Washington ghiacciata, con i loro sacchetti di plastica bianchi in mano, le flipflop con le calze per chi le ha trovate, o soltanto le crocs gialle come quelle di un bambino che si vede nel video.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE