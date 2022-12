Berlino chiede mini-modifiche al Pnrr, ma non sono una giustificazione per Roma

La Germania chiede più tempo per digitalizzare le sue ferrovie causa ritardi nei lavori di una delle sette tratte interessate dal piano, e un ricalcolo delle sovvenzioni a due case farmaceutiche che non sono riuscite a sviluppare un vaccino anti Covid su scala commerciale. Meglio a non strumentalizzare il piccolo ritocco tedesco

Berlino intende apportare modifiche al suo Pnrr. La notizia ha titillato chi a Roma vorrebbe fare lo stesso. Se lo fanno i tedeschi, perché non possiamo farlo anche noi? Il ragionamento non fa una grinza e la Commissione è uguale per tutti. Se a volte alcuni paesi sono un po’ “più uguali” degli altri, questa volta a godere di un trattamento di favore non è la Repubblica federale tedesca. Il suo ministero delle Finanze ha confermato di aver presentato alla Commissione una richiesta di adeguamento del Pnrr tedesco osservando che “tale adattamento formale è esplicitamente previsto e non è quindi eccezionale”. Il dicastero guidato dal leader dei Liberali Christian Lindner, promotore del rigore nei conti per tutti, ha motivato la decisione spiegando che “l’adeguamento viene effettuato perché, a causa di circostanze oggettive, tre tappe del piano non sono più raggiungibili”.