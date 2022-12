Con la sua poesia, Forough Farrokhzad ha anticipato le ragioni delle proteste di oggi

“Sento che il tempo è trascorso / sento che è un istante la mia parte / tra le pagine di storia”, questi versi, e quelli che seguono, sono di una delle voci più grandi della poesia iraniana (e non solo) del Novecento, Forough Farrokhzad, nella traduzione di Domenico Ingenito e di Faezeh Mardani. In Italia è stata pubblicata da Aliberti, Orientexpress e Condò. Cinque raccolte di versi, banditi per decenni nel suo paese e tuttavia venduti nei retrobottega delle librerie. La prima raccolta, del 1952, è “Prigioniera”, l’ultima postuma, “Crediamo soltanto all’inizio della stagione fredda”. Un percorso breve e profondo che ha lasciato un’impronta che non è soltanto letteraria.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE