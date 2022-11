In Canada Trudeau scommette sull'immigrazione

In Canada, il ministro dell’Immigrazione Sean Fraser dice che c’è bisogno di 1,4 milioni di migranti in tre anni per coprire i posti di lavoro mancanti. Dunque saranno accolti 465.000 nuovi residenti permanenti nel 2023, 485.000 nel 2024 e fino a 500.000 entro il 2025. Un aumento di circa il 13 per cento rispetto agli obiettivi iniziali. “Il piano di immigrazione aiuterà le aziende a trovare i lavoratori di cui hanno bisogno”, spiega Fraser. All’origine del problema ci sono molti posti di lavoro venuti meno con la pandemia, e rimasti vuoti.

