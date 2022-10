Cosa vuole fare Lula del Brasile spaccato in due

Prima la Borsa brasiliana è caduta, alla notizia della vittoria di Lula. Preoccupazione per la non riconferma di un presidente che suscitava polemiche e paura, ma con cui l’economia stava crescendo del 2,7 per cento, il real venerdì scorso aveva guadagnato il 5,2 per cento sul dollaro e l’indice azionario della Borsa di San Paolo Bovespa aveva registrato nell’anno un +14,8 che rappresentava il secondo posto al mondo? Ma poi c’è stata una rapida ripresa. Più che paura per Lula, dunque, sarebbe stata la paura poi rientrata che Bolsonaro di fronte alla sconfitta non ammettesse il risultato e si comportasse come Donald Trump.

