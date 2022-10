I nuovi volti della maison Macron, chiamati a ridorare l'Eliseo

Il presidente punta molto sulla “Michel touch”, dal nome del nuovo “consigliere speciale per la comunicazione e la strategia” dell’Eliseo, l’ex super consulente di Murdoch, Frédéric Michel. È atterrato a parigi per costruire l’eredità internazionale del capo dello stato francese

Parigi. Per dare un nuovo slancio a un quinquennio fin qui burrascoso, a causa dell’assenza di maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale e dell’opposizione agguerrita degli estremisti di destra e sinistra, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, punta molto sulla “Michel touch”, dal nome dell’ex super consulente del magnate australiano Rupert Murdoch, Frédéric Michel. Dal 12 settembre, questo cinquantenne originario di Poitiers, che, oltre al suo lavoro per News Corp, ha passato buona parte della sua vita a promuovere la social-democrazia in Europa, è il nuovo “consigliere speciale per la comunicazione e la strategia” dell’Eliseo.