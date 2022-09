Il re Carlo III va Scozia, Irlanda del Nord e Galles: l'ombra dell'indipendentismo

Londra. Le spinte repubblicane rischiano di frammentare il Commonwealth, come si è visto dall’annuncio del premier di Antigua e Barbuda, che ha promesso un referendum per archiviare la monarchia entro tre anni. Ma anche il Regno Unito non se la passa benissimo. Pur non avendo alcuno scopo politico, il viaggio di re Carlo III in Scozia, Irlanda del Nord e Galles rischia di essere funestato dall’ombra dell’indipendentismo da Londra. E non si tratta solamente della Scozia, dove il partito di governo - l’Snp della prima ministra Nicola Sturgeon - che oggi ha reso omaggio alla regina e si è detta pronta a “sostenere” re Carlo - è apertamente a favore della secessione da Londra, pur essendo contrario alla sostituzione della monarchia. Anche i viaggi in Irlanda del Nord, previsto per martedì, e Galles, venerdì, sono intrisi di rischi. Dopo avere tenuto il suo primo discorso davanti a deputati e Lord in seduta congiunta a Westminster, il monarca si è recato in visita a Edimburgo, dove il Parlamento scozzese ha espresso le condoglianze per la morte della regina.

