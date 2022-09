A Liz Truss serve la rapidità. Cosa si aspettano gli elettori inglesi

Londra. Per Liz Truss la giornata di oggi è la quiete prima della tempesta. Domani verrà nominata premier della regina a Balmoral, in Scozia, nel pomeriggio terrà il tradizionale discorso davanti al portone numero 10 di Downing Street e mercoledì presiederà il primo consiglio dei ministri, in cui sono attese delle misure immediate. Non si ricorda un altro primo ministro entrato a Downing Street in un momento di simile emergenza: la crisi energetica, il carovita, la guerra in Ucraina. I primi cento giorni saranno fondamentali per capire la statura politica di Truss, che in campagna elettorale ha detto quello che i militanti conservatori volevano sentirsi dire: un massiccio taglio delle tasse, nessun aumento delle impose sulle grande compagnie energetiche, e nulla di sensazionale per aiutare le famiglie che non riescono a pagare le bollette.

