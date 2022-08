"Bombe diplomatiche" tra Stati Uniti e Iran in Siria. Perché adesso l'accordo sembra vicino

Roma. Tre soldati americani feriti e quattro miliziani “affiliati” all’Iran (di cui almeno due pasdaran) uccisi in 24 ore: non era mai successo da quando alla Casa Bianca c’è Joe Biden. Questa settimana gli americani e gli iraniani hanno ricominciato a bombardarsi in Siria e su questo, da tre giorni, speculano gli analisti che seguono i negoziati per tornare a un accordo che limiti il programma nucleare di Teheran.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE