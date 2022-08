Salvate il soldato Pavel (e la sua analisi dettagliata sui disastri dell'esercito russo)

Pavel ha combattuto due mesi in Ucraina con il 56esimo reggimento. Sarebbe un’unità d’élite, anche se in una giornata-tipo non si riusciva a fare più di un lancio: i compagni non avevano idea di come piegare il paracadute e ripartire. Tra corruzzione e falsi negli atti, i superiori non sanno neanche contare i propri uomini e comprare stivali della taglia giusta.