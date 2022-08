Vicino al fronte gli ucraini scavano nelle miniere come atto patriottico: “Queste materie prime ci appartengono”

Il Cremlino sta derubando l'Ucraina degli elementi costitutivi della propria economia: le risorse naturali. Il 63 per cento dei depositi di carbone è nelle mani di Mosca che non li sfrutta, ma li usa per strangolare Kyiv

Ameno di 160 chilometri a est dell’Ucraina, l’artiglieria colpisce le posizioni difensive ucraine mentre le forze russe avanzano. Ma sotto la superficie di questo vasto giacimento di carbone del Donbas, un numero sempre più esiguo di minatori continua a lavorare, estraendo un combustibile che è l’emblema di una delle maggiori sfide attuali dell’Ucraina.



Il Cremlino sta derubando questa nazione degli elementi costitutivi della sua economia: le risorse naturali. Dopo quasi sei mesi di combattimenti, la sciatta guerra di Mosca ha fruttato almeno una grande ricompensa: un controllo esteso su alcune delle terre più ricche di minerali in Europa. L’Ucraina possiede alcune delle più grandi riserve al mondo di titanio e minerale di ferro, giacimenti di litio non ancora sfruttati ed enormi giacimenti di carbone. Complessivamente, il loro valore è di decine di trilioni di dollari. La maggior parte di questi giacimenti di carbone, che per decenni hanno alimentato l’importante industria siderurgica ucraina, sono concentrati nell’est, dove Mosca ha fatto più breccia. Secondo un’analisi condotta per il Washington Post dalla società canadese di rischi geopolitici SecDev, questi giacimenti sono finiti nelle mani dei russi, insieme ad altre preziose risorse energetiche e minerarie utilizzate per qualsiasi cosa, dai componenti per aerei agli smartphone.



La Russia possiede grandi quantità di risorse naturali. Ma negare all’Ucraina le proprie ha strategicamente minato l’economia del paese, costringendo Kyiv a importare carbone per tenere accese le luci nelle città e nei paesi. Se il Cremlino dovesse riuscire ad annettere il territorio ucraino che ha conquistato, Kyiv perderebbe definitivamente l’accesso a quasi due terzi dei suoi giacimenti. L’Ucraina perderebbe anche una miriade di altre riserve, tra cui depositi di gas naturale, petrolio e minerali di terre rare – essenziali per alcuni componenti ad alta tecnologia – che potrebbero ostacolare la ricerca dell’Europa occidentale di alternative alle importazioni da Russia e Cina. “Lo scenario peggiore è che l’Ucraina perda terreno, non abbia più una forte economia delle materie prime e diventi più simile a uno degli stati baltici, una nazione incapace di sostenere la propria economia industriale”, ha detto Stanislav Zinchenko, amministratore delegato di Gmk, un think tank economico con sede a Kyiv. “Questo è ciò che vuole la Russia: indebolirci”.



Alla fine del mese scorso, a quasi 400 metri sotto terra nella miniera del Donbas, gli operai ricoperti di fuliggine hanno lavorato con urgenza ai giacimenti di carbone nero. Il carbone scavato dalle pareti alimenta una vicina centrale elettrica, parte di una rete energetica tesa e indebolita dalla guerra. “Quelli che sono partiti per combattere al fronte stanno combattendo per noi quaggiù”, ha detto Yuri, un escavatore di 29 anni. “Dobbiamo ottenere quanto più carbone possibile. Il paese ne ha bisogno”.



12,4 trilioni di dollari di ricchezza perduta

L’Ucraina è conosciuta come una potenza agricola. Ma come miniera di materie prime, ospita 117 dei 120 minerali e metalli più utilizzati e un’importante fonte di combustibili fossili. I siti web ufficiali non mostrano più la geolocalizzazione di questi giacimenti; il governo, in nome della sicurezza nazionale, li ha tolti all’inizio della primavera. Tuttavia l’analisi di SecDev indica che almeno 12,4 trilioni di dollari di depositi energetici, metalli e minerali dell’Ucraina sono ora sotto il controllo russo. Questa cifra rappresenta quasi la metà del valore in dollari dei 2.209 giacimenti esaminati dalla società. Oltre al 63 per cento dei depositi di carbone del paese, Mosca si è impadronita dell’11 per cento dei depositi di petrolio, del 20 per cento dei depositi di gas naturale, del 42 per cento dei metalli e del 33 per cento dei depositi di terre rare e altri minerali critici, tra cui il litio. Alcuni di questi giacimenti sono difficili da raggiungere o richiedono un’esplorazione per valutarne la redditività. Alcuni di essi sono stati conquistati durante l’annessione della Crimea da parte di Mosca nel 2014 o durante gli otto anni di guerra del governo ucraino contro i separatisti sostenuti dalla Russia nell’est del paese.



Dall’inizio dell’invasione a febbraio, tuttavia, il Cremlino ha costantemente ampliato le sue proprietà. Secondo SecDev e i dirigenti dell’industria mineraria e siderurgica ucraina, si è impadronito di 41 giacimenti di carbone, 27 siti di gas naturale, 14 siti di propano, nove giacimenti di petrolio, sei depositi di minerale di ferro, due siti di minerale di titanio, due siti di minerale di zirconio, un sito di stronzio, un sito di litio, un sito di uranio, un deposito d’oro e un’importante cava di calcare precedentemente utilizzata per la produzione di acciaio ucraino. Roman Opimakh, direttore generale del Servizio geologico ucraino, ha dichiarato che il governo sta ancora valutando l’impatto della guerra sulle sue risorse minerarie. Ma dato che la maggior parte delle materie prime ucraine si trova nell’est e nel sud, ha suggerito che il valore delle riserve perse supera il totale calcolato nell’analisi indipendente. “C’è un vantaggio negativo, che abbiamo perso: risorse che utilizziamo attualmente per sostenere le nostre attività industriali e per generare energia”, ha osservato. “Ma c’è un’altra dimensione di minerali del futuro che sono ancora sotto terra. Purtroppo, c’è il rischio che il popolo ucraino non ottenga i benefici dello sviluppo di questi materiali”.



La maggior parte delle riserve di petrolio e gas del paese rimane sotto il suo controllo. Ma per l’Europa occidentale, l’espansione della Russia in Ucraina rappresenta una battuta d’arresto tattica. “L’occupazione russa del territorio ucraino ha implicazioni dirette per la sicurezza energetica occidentale”, ha dichiarato Robert Muggah, cofondatore di SecDev. “A meno che gli europei non riescano a diversificare rapidamente le fonti di petrolio e gas, rimarranno fortemente dipendenti dagli idrocarburi russi”. La minaccia maggiore riguarda il futuro dell’Ucraina. Durante l’invasione russa del 2014, in cui l’Ucraina ha perso circa il 7 per cento del suo territorio, gli investimenti occidentali critici nel settore energetico e minerario sono stati spaventati. La guerra attuale ha avuto lo stesso impatto.



La società d’investimento polacco-ucraina Millstone & Co, ad esempio, aveva concluso un accordo per il 2021 con una società mineraria australiana per l’esplorazione attiva di due siti di litio ancora incontaminati. Una volta iniziata la guerra, le società hanno congelato i piani. Un sito – un deposito attualmente coperto da terreni agricoli – è ora così vicino alle linee del fronte che non si sa se sia sotto il controllo ucraino o russo. Anche i piani iniziali per la costruzione di una fabbrica di batterie al litio sono stati archiviati.



Il colpo per l’Ucraina è molto più grave a causa del sequestro russo dei principali porti ucraini e di un ampio blocco del Mar Nero. Alcuni analisti ritengono che la perdita delle rotte di transito marittimo sia più significativa della perdita delle riserve minerarie – in particolare del carbone, nonostante il suo valore attuale – poiché altri paesi passano a un’energia più verde. “Le materie prime come il carbone non sono il futuro, ma il passato”, ha dichiarato Anders Aslund, un economista che ha studiato a lungo l’Ucraina. “Diverso è se l’Ucraina perderà i suoi porti, cosa che non credo accadrà. Se non avesse più quei porti, dovrebbe costruire un’infrastruttura completamente nuova per le esportazioni”.

Il valore pratico e simbolico del carbone

Il carbone è di gran lunga il più abbondante dei giacimenti nelle zone dell’Ucraina controllate dai russi. Secondo le stime di SecDev, i circa 30 miliardi di tonnellate di giacimenti di carbone fossile hanno un valore commerciale stimato di 11,9 trilioni di dollari. Hanno anche un valore simbolico come fonte di energia storica, con le metropoli regionali di Donetsk e Luhansk costruite sulle spalle dei minatori di carbone e dei lavoratori siderurgici. La combinazione tossica di una perdita di materie prime e di infrastrutture danneggiate, distrutte o sequestrate, ha vaste implicazioni per un’industria fondamentale come quella dell’acciaio, che fino a prima della guerra sosteneva 4 milioni di ucraini. Due grandi fabbriche sono state distrutte o invase durante l’assedio di Mariupol. Altre fabbriche hanno ridotto la produzione e devono affrontare una serie di sfide. In tutto il paese, molte delle acciaierie di epoca sovietica funzionano ancora a carbone. Ma le perdite subìte dalla nazione contro i separatisti sostenuti dalla Russia nella parte orientale tra il 2014 e il 2017 hanno costretto Kyiv a iniziare a importare quantità significative di carbone, sia per questi impianti che per le centrali termiche. Nel 2021, le importazioni hanno rappresentato quasi il 40 per cento del consumo di carbone dell’Ucraina.

Per i minatori che scavano in ciò che resta dei tunnel ricchi di carbone nell’Ucraina orientale, l’estrazione delle riserve è diventata un atto di patriottismo. Al Washington Post è stato concesso l’accesso a una miniera a condizione di non rivelarne l’esatta ubicazione e di non rivelare i nomi dei dipendenti per motivi di sicurezza. Anche l’azienda energetica proprietaria del giacimento, la Dtek Corp, ha citato le restrizioni di guerra sulla pubblicazione di dettagli sulle infrastrutture strategiche. I minatori hanno trascorso una recente mattinata di scavi sparsi in oltre 60 chilometri di passaggi. I missili russi hanno colpito le comunità vicine e, se le città tra la miniera e le linee del fronte dovessero cadere, sarebbe difficile separare le truppe russe da questi lavoratori.



Dmytro, minatore di terza generazione, prima della guerra guidava una squadra di 157 persone. Da allora un terzo di loro si è arruolato come soldato. “Dobbiamo impedire agli occupanti di raggiungerci”, ha detto. “I russi non si limitano a rubare le nostre risorse. Distruggono tutto ciò che incontrano sul loro cammino”. Più a est, l’assalto scatenato dall’esercito invasore ha devastato la regione ucraina del Donbas, radendo al suolo intere città. Migliaia di dipendenti delle miniere sono fuggiti. Nel tentativo di riattivare l’economia dei territori conquistati, la Russia potrebbe tentare di riavviare alcune attività minerarie e siderurgiche, come sembra stia facendo in uno dei due principali impianti siderurgici di Mariupol. Tuttavia, è probabile che debba affrontare notevoli ostacoli logistici, tra cui la mancanza di accesso ai precedenti acquirenti. Sebbene il sequestro delle riserve possa contribuire al raggiungimento di un obiettivo bellico – indebolire l’Ucraina filo occidentale – pochi prevedono che la Russia sarà disposta o in grado di effettuare gli investimenti su larga scala necessari per estrarre i minerali.



Queste ipotesi si basano in parte su ciò che la Russia ha fatto con le miniere conquistate nel 2014. Nel giro di un anno circa, la produzione è stata ampiamente ridotta, in gran parte perché l’Ucraina si è rifiutata di acquistare carbone dai territori occupati e perché la Russia ha le sue abbondanti riserve. Mosca ha anche cercato di allagare alcune miniere di carbone catturate per renderle inutili nel caso in cui l’Ucraina dovesse riconquistare il territorio perduto. L’amministratore delegato della Dtek, Maxim Timchenko, non crede che i russi abbiano davvero bisogno di queste materie prime. “Stanno solo cercando di distruggere la nostra economia”, ha detto. Ma tali perdite, se permanenti, costringerebbero ciò che resta dell’Ucraina a riallineare la propria economia. Il possibile lato positivo: una modernizzazione che potrebbe rendere più efficienti ed ecologiche le sue acciaierie obsolete. Secondo le prime stime, il prezzo per la ricostruzione dell’economia in generale si aggira intorno ai 750 miliardi di dollari.



Alcuni esperti di economia suggeriscono che l’impatto a lungo termine della guerra potrebbe essere attenuato anche se l’Ucraina dovesse cedere un territorio significativo, a patto che abbracci pienamente i settori della tecnologia e dei servizi che hanno contribuito ad alimentare la crescita negli ultimi anni ed espanda la ricerca di energie alternative. Tuttavia, l’Ucraina si troverebbe di fronte a un compito enorme. Il recente tentativo dell’Ucraina di modernizzare la propria rete energetica è stato messo in crisi dalla guerra. Quasi la metà dei suoi impianti di energia rinnovabile – compreso l’89 per cento dei parchi eolici – si trova in territorio sequestrato o in zone di conflitto. Più della metà dei parchi eolici sono chiusi. Qualsiasi sforzo di ricostruzione con investimenti stranieri su larga scala richiederebbe probabilmente anche una vera fine dei combattimenti, invece di un altro conflitto prolungato ma contenuto con la Russia, come si è visto nel 2014. “Non solo l’Ucraina avrebbe perso gran parte del suo territorio e delle sue risorse, ma sarebbe costantemente vulnerabile a un altro attacco da parte della Russia”, ha dichiarato Jacob Kirkegaard, ricercatore presso il Peterson Institute for International Economics di Washington. “Nessuno sano di mente, una società privata, investirebbe nel resto dell’Ucraina se questo dovesse diventare un conflitto congelato”.



Anthony Faiola e Dalton Bennett

Ha collaborato Anastacia Galouchka.

Copyright Washington Post

traduzione di Priscilla Ruggiero