Parigi fa retromarcia sui tagli alla coltivazione della senape

In Francia c’è penuria di mostarda. E’ diventata una questione nazionale in un paese dove il consumo personale medio è di un chilo all’anno e dove, dall’insalata ai panini, dalle patatine ai piatti di carne di maiale, tutto è insaporito con l’ottimo prodotto derivato dal seme di senape. E la soluzione non è vicina. Si parla di ritorno alla normalità della distribuzione della salsa nel 2024. La lezione interessante ha a che fare con il modo in cui funzionano le filiere produttive mondiali e ci ricorda che non bisogna mai pensare che tutto sia semplice.

