Vi spieghiamo perché Putin non vincerà la sua scommessa

Anne Applebaum e Radek Sikorski sono l’Alleanza atlantica che si è fatta coppia, convinzioni granitiche, intesa solida, morale alto: la guerra non si può che vincere, le aperture russe non sono mai veritiere, Vladimir Putin lavora per dividere l’occidente ma non ce la farà. Sono arrivati a Cortina ospiti del festival letterario “Una montagna di libri” con idee chiare anche sulle Dolomiti che frequentano da anni, pieni di aneddoti, barzellette sovietiche e buonumore, sono un antidoto inatteso ai nostri pensieri neri da governo caduto, campi larghi e litigiosi, guerra, prezzi alti, crisi energetica, incendi. Passiamo il tempo a discettare sulla tenuta dell’unità occidentale, sulla stanchezza e la voglia di mettere fine a questa guerra anche a costo di costringere l’Ucraina a fare concessioni, sulla debolezza della democrazia e invece eccolo qui, il nostro ordine mondiale liberale: in carne e ossa sembra fortissimo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE