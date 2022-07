Londra e Roma, i saluti sprezzanti dei due leader rimossi dai partiti di governo

Tra 47 giorni si saprà il nome del prossimo premier inglese. Il messaggio premonitore di Johnson: guardate lo specchietto retrovisore, i traditori si incolonnano. E poi: "Hasta la vista, baby", come Terminator

Quando Mario Draghi è arrivato in Senato ieri mattina c’era aria di futuro, le chiacchiere erano da fine crisi, il paziente italiano sembrava guarito, e chissà se poi si era davvero ammalato. Nessuno, non i senatori ma nemmeno i commentatori-veterani che si aggiravano a loro agio per i corridoi, avrebbe detto che il discorso del presidente del Consiglio sarebbe stato definitivo: il suo sprezzante saluto.