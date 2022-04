Anche Sreinmeier ammette di avere sbagliato con Putin

"Pensavo che non avrebbe rischiato la completa rovina economica, politica e morale del suo paese in nome della sua follia imperiale", ha detto il presidente tedesco. Un altro passo necessario. Serve l'ultimo però: smettere di finanziare la Russia

L’appoggio al Nord Stream 2 “è stato chiaramente un errore”, ha detto il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, “siamo rimasti attaccati a un ponte in cui la Russia non credeva e i nostri partner ci avevano anche avvertito”. Pensavo, ha aggiunto il presidente, che è stato ministro degli Esteri nel governo di Angela Merkel, “che Vladimir Putin non avrebbe rischiato la completa rovina economica, politica e morale del suo paese in nome della sua follia imperiale: in questo mi sono sbagliato, come altri”.