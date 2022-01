Brown Jackson, favorita per la Corte Suprema, ritratta da un insider

Quando un giudice della Corte Suprema americana si dimette, l’attesa sui possibili successori si concentra in genere sulle preferenze del presidente in carica e su quanto questo impatterà sulla composizione della Corte e sulle future sentenze. Dopo il ritiro di Stephen Breyer, in carica dal 1994, invece, bisogna riflettere sulla sua eredità giuridica. Lo abbiamo fatto assieme al professor Kermit Roosevelt, docente di diritto all’università della Pennsylvania e membro della commissione per la Riforma della Corte Suprema istituita da Joe Biden nell’aprile 2021, e nipote di un altro Kermit che in una foto del 1916 è ritratto nelle braccia di suo nonno, il presidente repubblicano Teddy Roosevelt. Parlando di Breyer, lo definisce come un giudice “equo, moderato e rispettoso delle prerogative del Congresso. Secondo la sua filosofia il potere giudiziario non deve interferire più di tanto col potere legislativo. Per quanto riguarda il suo rapporto con l’esecutivo, crede che in generale faccia il pubblico interesse. E quindi i suoi provvedimenti vadano intaccati il meno possibile”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE