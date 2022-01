Negli Usa la cultura woke va all'attacco della filantropia

Il caso può apparire persino un po’ strano, al limite, ma prima o poi doveva capitare. E dove, se non negli Stati Uniti? Cioè nel paese in cui per radicata e robusta tradizione etica e liberale, e con una evidente ricaduta positiva anche nella società, i cittadini “sono sempre stati liberi di donare alle cause senza scopo di lucro in cui credono”. Le charity, la filantropia di origine religiosa oppure laica da sempre alla base del sistema di welfare, educativo, sanitario americano sono un punto di riferimento la cui libertà non è mai stata messa in discussione. Fino a ora.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE