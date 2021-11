Una buona agenda Scholz

Eurobond benedetti dalla Germania per il risanamento ambientale, dopo quelli del Next Generation Eu post pandemia? E’ la proposta del futuro cancelliere Olaf Scholz, oggetto di trattative con liberali, verdi e socialdemocratici, il partito di Scholz. Che da ministro del Tesoro di Angela Merkel si era opposto alla mutualizzazione del debito. La Germania come altri paesi sta già emettendo green bund e appoggia quelli della Commissione Ue della tedesca Ursula von der Leyen nel quadro del Recovery plan. La differenza è che i futuri titoli, denominati Climate bond, verrebbero anch’essi affidati alla Commissione, servirebbero a finanziare per 100 miliardi nel solo 2022 il Fondo speciale per l’energia e il clima (Efk) presentato alla Cop26 di Glasgow, mentre i proventi sarebbero distribuiti a ogni paese Ue in base alla dimensione, e non in forma asimmetrica come per il Recovery. Anche la durata sarebbe più lunga, almeno al 2058.

